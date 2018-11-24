Политика

Рогозин предложил проверить, высаживались ли американцы на Луну
RT на русском
03:47

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения компании «Российские космические системы» вместе с молдавским лидером Игорем Додоном предложил проверить, были ли американцы на Луне.
RT на русском03:47
Дмитрий Рогозин
Мы такую задачу поставили: полететь проверить, были они там или не были. Они говорят, что были. Но мы проверим.
— Дмитрий Рогозин, российский политикГоворит Москва 03:45

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Дмитрий Рогозин пообещал проверить, высаживались ли американцы на Луну

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