Космонавт Сергей Рязанский, комментируя радиостанции «Говорит Москва» слова Рогозина, пояснил, что доказательством присутствия американцев служат следы техники, работавшей на Луне.

с чего всё началось

Мы такую задачу поставили: полететь проверить, были они там или не были. Они говорят, что были. Но мы проверим.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил проверить, высаживались ли американцы на Луне. Об этом он рассказал во время встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном.

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