Политика

Космонавт рассказал, как доказать высадку американцев на Луну
РИА Новости
06:48

Космонавт Сергей Рязанский прокомментировал слова главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о пребывании американцев на Луне. Руководитель российской госкорпорации ранее сегодня пообещал проверить, действительно ли американские астронавты ступали на поверхность спутника Земли.
РИА Новости06:48
Дмитрий Рогозин
Мы такую задачу поставили: полететь проверить, были они там или не были. Они говорят, что были. Но мы проверим.
— Дмитрий Рогозин, российский политикГоворит Москва 03:45
с чего всё началось

Космонавт рассказал, как развеять сомнения Рогозина о высадке американцев на Луне

Космонавт Сергей Рязанский, комментируя радиостанции «Говорит Москва» слова Рогозина, пояснил, что доказательством присутствия американцев служат следы техники, работавшей на Луне.
Говорит Москва04:55

Подробнее о событии

Рогозин предложил проверить подлинность высадки американцев на Луну

РБК06:15

Космонавт рассказал, как доказать высадку американцев на Луну

РИА Новости06:48

Дмитрий Рогозин пообещал проверить, высаживались ли американцы на Луну

Коммерсантъ04:18

Рогозин предложил проверить, высаживались ли американцы на Луну

RT на русском03:47

Роскосмос подготовит экипажи лунных миссий к работе в экстремальных условиях

ТАСС03:40

Россия и США начали подготовку к работе на лунной орбите

Интерфакс03:05

Космонавт рассказал, как развеять сомнения Рогозина о высадке американцев на Луне

Говорит Москва04:55
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Политика

РПЦ предупредила о начале гонений против священнослужителей на Украине

Решение украинского Минюста о лишении канонической Украинской православной церкви права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры можно расценить как начало гонений, заявил РИА Новости заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Обновлено в 06:47
Политика

Лавров прокомментировал заявление Британии об «угрозе» России

Ранее глава Генштаба ВС Британии заявил, что Россия представляет большую угрозу, чем террористическая организация "Исламское государство" * RT ведёт прямую трансляцию.
Обновлено в 06:53
Политика

Хакеры рассказали об антироссийской программе Британии

Хакеры из группировки Anonymous выложили в открытый доступ документы проекта Integrity Initiative, который власти Великобритании, по их предположению, использовали для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.
Обновлено в 06:46
Политика

Лавров и глава МИД Португалии подписали меморандум о взаимопонимании

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров и глава Министерства иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами.
Обновлено в 06:51
Политика

Пушков: От заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернётся

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, касающиеся рабочего визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 06:46
Политика

Избирком не допустил Ищенко и еще 13 кандидатов на выборы в Приморье

К повторным выборам в Приморье допущены пять кандидатов, в том числе временно исполняющий обязанности губернатора региона Олег Кожемяко.
Обновлено в 06:45
Политика

Президенты Украины и Латвии совместно посетят Донбасс

В свою очередь президент Латвии уточнил, что восток Украины он посетит в воскресенье.
Обновлено в 06:45
Политика

Меркель назвала сроки вступления Украины в ЕС, заявили в Киеве

Первый заместитель председателя парламентской фракции Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Киев дала знак украинцам о вступлении страны в ЕС, отмечает ФАН.
Обновлено в 06:50
Политика

Украина готовит для ООН проект резолюции по Азовскому и Черному морям

Украина готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН проект резолюции о "милитаризации" Россией Черного и Азовского морей, заявила информагентству УНИАН пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.
Обновлено в 06:25
Политика

В США назвали сроки завершения расследования «российского дела»

Председатель комитета сената США по разведке Ричард Бэрр заявил, что расследование дела о "вмешательстве России" в американские выборы продлится еще полгода.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

В Латвии заявили о российских военных кораблях у своих границ

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии проинформировали, что ими были обнаружены два российских военных корабля недалеко от морской границы государства.
Обновлено в 06:48
Политика

Депутат Рады рассказал об «унизительном» обмане украинцев

Украинское правительство прибегает к "унизительному" обману своих граждан, пытаясь получить новый транш Международного валютного фонда (МВФ), заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире канала "112 Украина".
Обновлено в 05:09
Политика

Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на конференции "Средиземноморье: римский диалог" высмеял "мегафонную дипломатию" Запада аналогией с супружеской изменой.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

В пятницу, 23 ноября, агентство SANA сообщило, что по меньшей мере одиннадцать мирных жителей стали жертвами действий коалиции под эгидой США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 04:34
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. Доктор философских наук, доктор технических наук.
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Естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет, Меркурия и Венеры, спутников нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны - 384 467 км.
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