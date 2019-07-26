Общество
Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погодуИзвестия 03:40
Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в этом году в районе площадки идут нетипичные для этого места дожди, заливающие котлован. «Льет месяц уже», — цитирует Рогозина «Интерфакс».
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Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для РФ
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Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод с Татьяной Морозовой
Обновлено вчера в 11:55
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Посол ЕС пожаловался на «ужасный имидж» Украины
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Предполагается, что в доступном ценовом сегменте, на котором сконцентрировались в Redmi, у телевизоров бренда просто не будет никаких реальных конкурентов.
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Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
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Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
Происшествия
СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Политика
Сенат США снова обнаружил вмешательство России в выборы
В докладе подчеркивается, что комитет «располагает неопровержимыми уликами», позволяющими утверждать, что «правительство России разрабатывало и использовало средства для вмешательства в выборы 2016 года, включая подрыв доверия к демократическим институтам в США и процессу голосования».
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила свой юбилей
Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала собственный юбилей. Голливудской звезде исполнилось пятьдесят лет.
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Технологии
Ролики с детьми на YouTube набирают в 3 раза больше просмотров
По данным исследования специалистов Pew Research Center, видео на YouTube с участием детей в возрасте до 13 лет просматриваются в три раза чаще в сравнении с роликами без детей.
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Футбол
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Как сообщает Sports24, израильский футболист Бибрас Натхо может вернуться в чемпионат России.
Обновлено в 06:46
Политика
Моряки с задержанного Украиной российского танкера вернулись домой
Все члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного на Украине, вернулись в Краснодар, сообщили "Интерфаксу" в пятницу международной федерации транспортных рабочих (ITF).
Обновлено в 03:53
Политика
Палестина объявила о разрыве всех соглашений с Израилем
Президент Палестины Махмуд Аббас по итогам заседания правительства в четверг заявил о намерении приостановить выполнение всех мирных соглашений с Израилем, передает агентство WAFA.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
ЦИК Украины обработала 100% электронных протоколов
Центральная избирательная комиссия Украины в пятницу, 26 июля, обработала 100% электронных протоколов на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
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Дени Вильнёв завершил съёмки «Дюны»
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Хоккей
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Обновлено в 06:41
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Петербуржец кормил уток и потерял пистолет в пруду
56-летний петербуржец пришел в полицию с заявлением об утрате травматического пистолета.
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Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
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Общество
Россиян предупредили о снеге в выходные
Синоптики предупредили о резком похолодании и снеге, который выпадет на севере Европейской части России. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
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Армия и оружие
В Екатеринбурге приземлились самолёты ВВС Китая
В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлились самолёты Военно-воздушных сил Китая.
Обновлено в 01:04
Политика
Новак назвал дату запуска первой нитки «Турецкого потока»
Первую нитку газопровода «Турецкий поток» запустят с 1 января 2020 года.
Обновлено в 06:55