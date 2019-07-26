Общество

Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погодуИзвестия 03:40

Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в этом году в районе площадки идут нетипичные для этого места дожди, заливающие котлован. «Льет месяц уже», — цитирует Рогозина «Интерфакс».
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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