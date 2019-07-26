Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в этом году в районе площадки идут нетипичные для этого места дожди, заливающие котлован. «Льет месяц уже», — цитирует Рогозина «Интерфакс».

Происшествия 150 полицейских ищут исчезнувших в Германии россиянок В Германии 150 полицейских занимаются поисками двух россиянок, которые пропали в середине июля.

Общество Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.

Происшествия При столкновении крана с автобусами в Челябинске погиб пешеход Пешеход, переходивший дорогу, погиб под колесами автокрана, который затем столкнулся с автобусами в Челябинске, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

Шоу-бизнес Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой На новом фото шоумен и Примадонна лежат в большом гамаке в окружении подушек, при этом певица приобнимает супруга.

Политика В МИД прокомментировали задержание российского танкера на Украине Москва знает о задержании на Украине российского танкера, но определится с дальнейшими действиями в ситуации после прояснения конкретных претензий к судну и экипажу, сообщил источник в российском МИД.

Политика Россия передумала лишать Украину газа Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Политика Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.

Шоу-бизнес Кети Топурия засветила роскошное кольцо на безымянном пальце Певица Кети Топурия опубликовала в Instagram фото с новой фотосессии, показав кольцо с крупным камнем на безымянном пальце.

Общество Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Политика США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРК С-400 Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм по просьбе президента США Дональда Трампа попросил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400, пишет в четверг издание Defense One.

Политика Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.

Происшествия Наплевавшую на закон Соболь вызвали на допрос в СК «В повестке нет обоснования вызова на допрос и не указано, по какому уголовному делу меня вызывают», — рассказала Соболь.

Политика Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.

Политика ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.

Политика Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Политика Вице-премьер Италии пытался подавить забастовку на сицилийском заводе «Лукойла» по просьбе российского посла Вице-премьер Италии и министр внутренних дел страны Маттео Сальвини попытались запретить забастовку на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» на острове Сицилия по просьбе посла России в Риме.