Общество
Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погодуИзвестия 03:40
Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в этом году в районе площадки идут нетипичные для этого места дожди, заливающие котлован. «Льет месяц уже», — цитирует Рогозина «Интерфакс».
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Авто
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Общество
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В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено 24 июля в 12:47
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРК С-400
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм по просьбе президента США Дональда Трампа попросил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400, пишет в четверг издание Defense One.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
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Наплевавшую на закон Соболь вызвали на допрос в СК
«В повестке нет обоснования вызова на допрос и не указано, по какому уголовному делу меня вызывают», — рассказала Соболь.
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Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье
В экстреннных службах уточнили, что один из теплоходов был пассажирским.
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Обновлено в 05:01
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ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
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Кино
Рязанский актер снялся в сериале Тины Канделаки «Порно»
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Политика
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Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
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Вице-премьер Италии пытался подавить забастовку на сицилийском заводе «Лукойла» по просьбе российского посла
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Экономика
В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
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