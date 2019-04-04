Политика

Рогозин покидает пост гендиректора «Ил» и вице-президента ОАКГазета.Ru 12:26

Как отмечается, такое решение было принято советом директоров ОАК. Уточняется, что Рогозин покидает пост в связи с переходом на новое место. Ранее источник сообщил, что Рогозин уйдет с поста гендиректора "Ил".
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Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

Коммерсантъ12:37

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

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Алексей Рогозин покинет пост вице-президента ОАК и главы «Ильюшина»

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Газета.Ru14:01

Почему Алексей Рогозин оставляет руководящие посты ОАК и «Ил»?

BFM.ru05:17
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
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В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
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Армия и оружие

Иностранным журналистам впервые показали российскую базу на Котельном

На российскую военную базу на острове Котельный впервые пустили журналистов со всего мира.
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Эко-выставка расскажет, как устроена планета

В Районной детской библиотеке открылась эко-выставка «Земля - наш общий дом», посвященная Дню защиты Земли.
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Общество

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Школа номер 760 выиграла иск к компании «Московский школьник» на 1,5 млн рублей за поставки некачественного питания.
Обновлено в 14:07
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Политика

Что делать с авианосцем: «Адмирал Кузнецов» может не вернуться в строй

Докование — важная часть восстановления технической готовности корабля, без чего «Кузнецов» не сможет вернуться в строй, хотя бы потому, что только в доке можно заново установить на корабль снятые ранее в процессе ремонта гребные винты.
Обновлено вчера в 17:02
Авто

Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины

В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено в 08:35
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Менеджер рассказал о реакции Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора

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Скончался режиссер Георгий Данелия

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Политика

Прилепин рассказал, как Зеленский может «разрулить» ситуацию с Донбассом

Обновлено в 14:44
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Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов

Ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне. Там появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
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Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

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Обновлено в 19:29
Происшествия

Новозеландскому стрелку предъявят 50 обвинений в убийстве

Гражданину Австралии Брендону Тарранту предъявят 50 обвинений в убийстве и 39 обвинений в покушении на убийство после стрельбы в двух мечетях новозеландского Крайстчерча.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.
Обновлено в 12:28
Политика

Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону

Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Общество

Невельские власти довольны чистотой воздуха в районе морского порта

Участниками встречи был рассмотрен ход выполнения пунктов перечня поручений временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области по итогам его рабочей поездки в Невельский район, состоявшейся 19 января.
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Нацбанк ожидает замедления темпов роста экономики Украины

Стоит отметить, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что рост экономики за прошлый год составил 3,2%.
Обновлено в 15:25
Происшествия

В Москве прорвало аквариум в «Океании»

В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
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Армия и оружие

Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь

По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
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Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
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Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
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В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии

Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Футбол

Семин рассказал, когда планирует завершить тренерскую карьеру

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что не сможет возглавить другой клуб РПЛ, а также поделился мнением о развитии молодых игроков.
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Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
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Британская полиция подготовила план на случай беспорядков из-за Brexit

Британская полиция подготовила план, предусматривающий быстрое развертывание 10 тысяч сотрудников в случае беспорядков, вызванных спорами по Brexit, сообщает в четверг телеканал Sky News.
Обновлено в 03:58
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы

Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
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