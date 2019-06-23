Космос

Рогозин показал на видео строительство космодрома ВосточныйNews.ru 05:02

Ранее News.ru писал, что Рогозин подтвердил планы по заливке бетона под стартовый стол космодрома Восточный. Работы на будущем месте запуска ракеты «Ангара» начнутся осенью 2019 года.
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Рогозин показал видео строительства второй очереди космодрома Восточный

РБК07:26

Роскосмос показал видео строительства космодрома Восточный

РЕН ТВ04:57

Рогозин опубликовал видео строительных работ на Восточном

Коммерсантъ05:25

Рогозин опубликовал видео строительства второй очереди космодрома Восточный

РИА Новости05:09

Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео

Российская газета06:25

Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный

News.ru05:02

Рогозин показал на видео ход строительства второй очереди космодрома Восточный

ТАСС04:31
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Армия и оружие

Обнародовано видео пролета Су-24 вблизи испанского авианосца

Обновлено вчера в 06:56
Политика

Грузия может потерять российских туристов и инвестиции

Правда, в последнее время отношения несколько смягчились и российские инвестиции стали проникать в Грузию с новой силой: поглощались крупные бизнесы, земельные участки, наращивался товарооборот.
Обновлено 21 июня в 14:53
Шоу-бизнес

Бари Алибасов свалился с инвалидного кресла на ток-шоу Малахова

В самой студии Бари Алибасов появился на инвалидном кресле. В какой-то момент он просто упал с него, чем напугал всех гостей студии.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Сотни пилотов подали иск против Boeing

Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено в 08:04
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Гаджеты

Apple тестирует новую платежную систему

Компания Apple начала тестирование платежной системы на основе виртуальной карты Apple Card. Сервис привязывается к смартфону iPhone.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве

Год назад в июне в Киеве уже проходил гей-парад.
Обновлено в 06:03
Футбол

Источник: «Спартак» интересуется полузащитником сборной Алжира

Обновлено в 07:36
Единоборства

Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO

Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Футбол

Буффон может продолжить карьеру в «Лидсе»

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere della sera.
Обновлено в 04:42
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 03:48
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию

Обновлено вчера в 10:09
Происшествия

Драка Алибасова с диетологом попала на видео

Обновлено в 04:44
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Общество

В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Футбол

Неймар пообещал вернуться в «Барселону»

Обновлено в 08:30
Политика

Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку

Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .
Обновлено в 07:50
Наука

Найдены артефакты саламинского сражения в Греции

Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено 21 июня в 06:05
Политика

В Стамбуле проходят повторные выборы мэра

Муниципальные выборы прошли в республике 31 марта.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Девять человек пострадали при ДТП с легковушкой в Подмосковье

В результате аварии пострадали девять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 07:06
Политика

Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля

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Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

Во Льве Толстом обрушилась водонапорная башня

Башня была частью музейного квартала станции Астапово, на которой скончался писатель Лев Толстой.
Обновлено в 04:33
Авто

Audi представила кроссовер SQ8 с дизельным мотором

Компания Audi показала новый купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S, оснащенный 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8 с двойным турбонаддувом.
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Происшествия

На Украине разбился самолёт Ан-2

Обновлено в 07:55
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие

Пехота САА запросила помощи авиации для «выкуривания» боевиков с высот в Алеппо

Обновлено в 06:50
Музыка

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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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