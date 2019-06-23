Космос
Рогозин показал на видео строительство космодрома ВосточныйNews.ru 05:02
Ранее News.ru писал, что Рогозин подтвердил планы по заливке бетона под стартовый стол космодрома Восточный. Работы на будущем месте запуска ракеты «Ангара» начнутся осенью 2019 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:46, Вашингтон
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
Обновлено вчера в 14:38
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Теннис
Роджер Федерер завоевал титул в Галле
Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, обыграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего 33-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(2), 6/1 в финале соревнований в Галле.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
ВСУ маскируют технику у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики активизировали проведение мероприятий по оборудованию позиций у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 08:10
Политика
Филарет попросил Авакова защитить верующих от ПЦУ
Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет написал обращение к главе Министерства внутренних дел Аресену Авакову, в котором попросил защитить верующих и церковное имущество от действий сторонников ПЦУ.
Обновлено в 10:32
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»
Обновлено в 11:08
Политика
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Общество
В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел
Обновлено в 10:23
Политика
Москалькова взяла на контроль ситуацию с правами россиян в Грузии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на особый контроль ситуацию с правами россиян в Грузии.
Обновлено в 10:58
Политика
Девочка из Севастополя попросила Зеленского освободить ее отца
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи
Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
Обновлено вчера в 18:20
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх
Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Политика
Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но не находится в сети постоянно.
Обновлено в 09:44
Политика
Кто стоит за протестами в Тбилиси и какая страна следующая?
Вину за июньские протесты в Тбилиси 2019 года нынешний президент Саломе Зурабишвили возложила на Россию.
Обновлено в 08:19
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Здоровье
Собянин поздравил сотрудников ГКБ №67 с ее 60-летием
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке
Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Грузия начала искать альтернативу российским туристам
Посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того, как стало известно о грядущем прекращении авиасообщения с Россией.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
МИД РФ назвал опасными рассуждения об «ограниченной ядерной войне»
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков раскритиковал рассуждения американских военных и политиков о перспективах "ограниченной ядерной войны".
Обновлено в 08:33
Авто
Названы регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями
В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено в 03:07
Политика
В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»
Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Студентка погибла, спасая тонущих детей
В Вологде на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково погибла студента Лиза Дружинина, спасая тонущих детей.
Обновлено в 10:54
Космос
Россия прирастает новыми островами в Арктике
Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Футбол
Неймар пообещал вернуться в «Барселону»
Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Брянске огромное дерево перегородило дорогу на улице Менжинского
В Фокинском районе Брянска в результате непогоды на проспекте Московском на дорогу упал светофор, а также рухнуло огромное дерево во дворе многоэтажки.
Обновлено в 08:58