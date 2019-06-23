Космос

Рогозин показал на видео строительство космодрома ВосточныйNews.ru 05:02

Ранее News.ru писал, что Рогозин подтвердил планы по заливке бетона под стартовый стол космодрома Восточный. Работы на будущем месте запуска ракеты «Ангара» начнутся осенью 2019 года.
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Рогозин показал видео строительства второй очереди космодрома Восточный

РБК07:26

Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео

Российская газета06:25

Рогозин показал на видео ход строительства второй очереди космодрома Восточный

ТАСС04:31

Рогозин опубликовал видео строительства второй очереди космодрома Восточный

РИА Новости05:09

Роскосмос показал видео строительства космодрома Восточный

РЕН ТВ04:57

Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный

News.ru05:02

Рогозин опубликовал видео строительных работ на Восточном

Коммерсантъ05:25
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В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел

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Москалькова взяла на контроль ситуацию с правами россиян в Грузии

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Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
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Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх

Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
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Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но не находится в сети постоянно.
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Вину за июньские протесты в Тбилиси 2019 года нынешний президент Саломе Зурабишвили возложила на Россию.
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SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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