Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300RT на русском 08:34

с чего всё началось

Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.

Спорт Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Общество Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.

Происшествия Гибель российского автогонщика попала на видео На чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике погиб член одного из экипажей. Видео появилось на YouTube-канале «360».

Футбол Динамо — Локомотив 0:1 «Динамо» не создало особо опасных моментов, чтобы отыграться. В данный момент «Локомотив» с 38 очками идет вторым в турнирной таблице.

Политика Путин подписал указ о призыве в армию По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.

Транспорт Автобусы в Крыму хотят пустить в объезд «Тавриды» Рейсовые автобусы в Крыму предложили пустить по старой дороге Симферополь-Керчь, чтобы обеспечить безопасность движения.

Происшествия В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.

Происшествия Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.

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Политика МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.

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Политика Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич «подвергла опасности» здоровье трехлетней дочери Анна рассказала, что ее трехлетняя дочь Арианна прежде никогда не была в кино.