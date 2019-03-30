Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300RT на русском 08:34

с чего всё началось

Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.

Армия и оружие Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.

Общество Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.

Происшествия Женщина из Зеленограда избила сына скакалкой и отрезала ему часть уха В Зеленограде женщина в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой, а потом строительным ножом отрезала ему часть правого уха.

Армия и оружие Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.

Авто Автоэксперт рассказал, как экономить на обслуживании машины весной Весенняя фраза: «асфальт сошел вместе со снегом» давно перестала быть мифом, а, значит, вопрос обслуживания (чаще, по подвеске) автомобиля в этот период становится особенно актуальным.

Политика Украина переходит на летнее время Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Армия и оружие Французские СМИ объяснили успех России в Сирии Французский эксперт Ролан Ломбарди в авторской статье для Kapitalis рассказал о качественно проработанной стратегии России, позволившей ей одержать победу в Сирии и вернуться на международную арену в качестве одного из лидеров.

Общество Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.

Баскетбол Леброн Джеймс больше не сыграет в этом сезоне Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс не поможет своей команде в концовке сезона.

Происшествия СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.

Политика Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.

Технологии Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг рассказала, что в компании задумались по поводу ограничений на прямые трансляции после теракта в Новой Зеландии.

Армия и оружие Президент встретила юбилей членства Эстонии в НАТО в бронежилете Премьер-министр Юри Ратас, комментируя членство своей страны в НАТО, не упустил случая напомнить, каким желанным в советское время был для Эстонии находившийся под крылом альянса западный мир.

Игры Приставка Sega Mega Drive Mini появится в продаже в сентябре Продажи игровой приставки Sega Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября. Об этом сообщили представители компании-производителя.