Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300RT на русском 08:34
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
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Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТелеканал 360° 06:13
с чего всё началось
Отвечая на замечание подписчика о новом самолете Ту-204-300, который критиковал дизайн салона, назвав его "убожеством", Рогозин написал, что самолет предназначен для транспортировки космонавтов, а не для "ваших українських олiгархiв".Вести.Ru06:56
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Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
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