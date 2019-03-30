Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300RT на русском 08:34
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
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Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТелеканал 360° 06:13
с чего всё началось
Извините, это самолёт для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов (Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів), — парировал руководитель ведомства заявление интернет-пользователя на своей официальной странице в Twitter.News.ru05:54
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