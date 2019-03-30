Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300RT на русском 08:34

с чего всё началось

Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.

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