Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300РИА Новости 05:30

с чего всё началось

Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300. Рогозин опубликовал в своем микроблоге фото самолета, который будет доставлять космонавтов на космодромы Байконур и Восточный.

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