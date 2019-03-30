Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204ФАН вчера в 06:22

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов. Соответствующий комментарий он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.
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Дмитрий Рогозин
Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТелеканал 360° вчера в 06:13
с чего всё началось
Извините, это самолёт для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов (Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів), — парировал руководитель ведомства заявление интернет-пользователя на своей официальной странице в Twitter
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