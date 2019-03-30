Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204ФАН 06:22

с чего всё началось

Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов.

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов. Соответствующий комментарий он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

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