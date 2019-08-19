Космос
Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»Life.ru 07:17
Один из пользователей поинтересовался, была ли уже просверлена "дырочка", намекнув на прошлогодний инцидент с кораблём "Союз МС-09". На это Рогозин ответил: "Так ты через неё сейчас и говоришь". Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха.
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Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Кино
Кит Харингтон засомневался в своей фертильности после «Игры престолов»
Актёр Кит Харингтон, исполнивший одну из главных ролей в фэнтезийной ТВ-саге «Игра престолов», поделился впечатлениями после съёмок.
Обновлено в 13:42
Общество
В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях
Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
США провели пуск запрещенной ДРСМД ракеты
Министерство обороны США объявило об испытании крылатой ракеты средней дальности наземного базирования, нарушающей уже не существующий Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 15:34
Политика
Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Общество
Подсчитано количество играющих в видеоигры россиян
Практически половина россиян никогда не играли в видеоигры, порядка трети граждан перестали в них играть.
Обновлено в 12:02
Футбол
Сульшер: «Вероятно, „Вулверхэмптон“ заслужил забить гол»
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 2-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:1). Мы доминировали, забил первый гол.
Обновлено в 17:56
Энергетика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей.
Обновлено в 17:23
Футбол
Тиль намерен повторить успехи Хиддинка в России
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура РПЛ.
Обновлено в 15:50
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Экономика
Крупнейшую в Британии сеть пабов продали гонконгской компании за 2,7 млрд
Британская компания Greene King, управляющая крупнейшей в стране сетью пабов и ресторанов, подписала соглашение о ее покупке гонконгской инвестиционной компанией CK Asset Holdings за 2,7 млрд.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Шотландец упал с лестницы на свадьбе и забыл свою жену
В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме, а когда пришёл в себя, то не узнал благоверную, сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 16:40
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено в 07:31
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Xiaomi 29 августа представит смартфон Redmi Note 8 и смарт-ТВ Redmi TV
Китайская компания Xiaomi 29 августа представит смартфон Redmi Note 8 и первый смарт-ТВ под маркой Redmi.
Обновлено в 15:15
Космос
Илон Маск хочет сбросить на Марс ядерные бомбы
Обновлено вчера в 03:31
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 14:11
Политика
Макрон заявил о важности встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон в начале проходящей сегодня встречи с главой России Владимиром Путиным заявил о своем намерении обсудить Иран, переговоры в «нормандском формате» и Сирию, в том числе ситуацию в Идлибе.
Обновлено в 11:26
Общество
Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»
Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Происшествия
В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек
Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:46