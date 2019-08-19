Космос

Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»Life.ru 07:17

Один из пользователей поинтересовался, была ли уже просверлена "дырочка", намекнув на прошлогодний инцидент с кораблём "Союз МС-09". На это Рогозин ответил: "Так ты через неё сейчас и говоришь". Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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