Политика

Рогозин ответил на слова Маска о российской ракетной техникеRambler News Service 02:57

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал слова основателя SpaceX Илона Маска, который дал высокую оценку российской ракетной технике. «Ну здесь с Илоном не поспоришь», — написал Рогозин в своем Twitter. Ранее Маск в своем Twitter дал положительную оценку ракете-носителю «Ангара».
Читать в источнике
Дмитрий Рогозин
Ну здесь с Илоном не поспоришь.
— Дмитрий Рогозин, российский политикРИА Новости 01:46

Подробнее о событии

Рогозин ответил на хвалебный комментарий Маска о российском ракетостроении

РИА Новости05:28

Илон Маск назвал перспективный российский носитель «Ангара» великолепным

ТАССвчера в 15:33

Рогозин отказался спорить с Маском о великолепии ракеты‐носителя «Ангара»

Телеканал 360°03:00

Рогозин ответил на хвалебный отзыв Маска о российском ракетостроении

Известия02:02

Рогозин отреагировал на слова Маска в Twitter

RT на русском01:53

Рогозин ответил на высказывание Маска о российских ракетах «Ангара»

РБК01:46

Рогозин оригинально ответил на слова Маска о российской ракете

Газета.Ru04:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Происшествия

Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг

Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 11:17
Хоккей

СКА в шести матчах обыграл «Спартак» в первом раунде плей-офф КХЛ

Петербургский СКА, несмотря на два поражения на старте серии, обыграл московский "Спартак" в 1/8 финала плей-офф КХЛ и вышел во второй раунд.
Обновлено в 12:57
Политика

Челси Мэннинг арестовали после отказа дать показания о WikiLeaks

Бывшего информатора портала WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг) взяли под стражу за отказ от дачи показаний большому жюри в рамках расследования деятельности WikiLeaks, передает Fox News.
Обновлено в 11:19
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

Обновлено в 11:39
Происшествия

В Серебряном Бору в Москве горит одноэтажный частный дом

Частный дом загорелся в Серебряном Бору в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет

"Юная мисс Вселенная —2017" Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа. Об этом сообщается в ее инстаграме.
Обновлено в 11:24
Спорт

Россия выиграла медальный зачет Универсиады

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии

В Сети опубликовали видео с места крушения истребителя МиГ-21 ВВС Индии.
Обновлено в 09:45
Экономика

Китай поможет построить тоннель между Хельсинки и Таллином

Обновлено в 03:30
Происшествия

В Москве подросток умер после похода к стоматологу

В Москве подросток умер после визита к стоматологу.
Обновлено в 12:32
Происшествия

В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские

На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
Обновлено в 07:21
Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Общество

В Германии нашли вещи советских и польских граждан, убитых нацистами

На западе Германии в Арнсбергском лесу были обнаружены вещи более 200 советских и польских граждан времен Второй Мировой войны.
Обновлено в 12:32
Политика

Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС

Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие

Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203

Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.
Обновлено в 07:02
Энергетика

Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях

Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов.
Обновлено в 12:30
Спорт

Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Один человек погиб в ДТП в Подмосковье

Обновлено в 12:39
Политика

В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым российским.
Обновлено в 01:59
Политика

Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Футбол

«Рома» объявила о назначении Раньери на пост главного тренера

«Рома» объявила о назначении Клаудио Раньери на пост главного тренера.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Турция анонсировала развертывание С-400

Обновлено в 05:24
Происшествия

Очевидцы: На проспекте Космонавтов мужчина поскользнулся и погиб

Обновлено в 10:56
Политика

Трамп: суд по делу Манафорта подтвердил отсутствие сговора с Россией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал приговор, вынесенный бывшему главе его предвыборного штаба Полу Манафорту.
Обновлено в 09:23
Общество

Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик

Глава агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина рассказала, что на Международный женский день получила в подарок от молодого человека Porsche, но не знает, что делать с машиной.
Обновлено в 09:17
Политика

Климкина пригласили в Крым проведать родственников

Приглашаем господина Климкина в Крым.
Обновлено в 04:04
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился

Показатель одобрения деятельности президента РФ по среднему значению с 25 февраля по 3 марта с снизился до 64,3%. Прошлый опрос зафиксировал этот показатель в 64,8%, что являлось максимумом в 2019 году.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

«Не наш Богдан»: родным убитого бойца ВСУ пришлось хоронить незнакомца

Обновлено в 12:09
Политика

Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США

Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол

«ПСЖ» намерен приобрести Облака

Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак может перейти в "ПСЖ".
Обновлено в 12:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное