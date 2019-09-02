с чего всё началось

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

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