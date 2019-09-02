с чего всё началось

Экономика Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.

Экономика Цены на размещение в пятизвездочных отелях Турции в июле выросли на 14% По данным TÜROB, в июле заполняемость отелей в среднем выросла на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 76,1%. Несмотря на высокие показатели загрузки, в ассоциации отметили, что они все еще отстают от объектов размещения в Европе.

Общество У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей «При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.

ЖКХ В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.

Авто В Сети показали обновленный Nissan Patrol Корейские СМИ опубликовали первые шпионские снимки интерьера нового флагманского внедорожника Nissan.

Кино Мэл Гибсон сыграет Одиссея в экранизации поэмы Гомера Мэл Гибсон сыграет главную роль в экранизации поэмы Гомера «Одиссея». Сценарий к фильму адаптируют Энн Пикок и Джереми Донер.

Политика Оппозиция подала заявку на акцию протеста 14 сентября Партия перемен (официально называется «Гражданская инициатива») подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 14 сентября.

Политика В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии.

Происшествия В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.

Футбол Спартак — Зенит 0:1 Гол футболиста московского "Спартака" Зелимхана Бакаева в ворота петербургского "Зенита" был отменен главным судьей матча Виталием Мешковым после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Общество Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.

Политика Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова: «Любовницы Игоря Вдовина живут на мои деньги» Как утверждает Волочкова, она удивлена тому факту, что у нее в жизни есть замечательный мужчина, с которым у нее прекрасные отношения, но пресса называет его "любовником", передает "Стархит".

Экономика Склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group Компания PNK Group построит в Петербурге складской комплекс площадью 51 тыс. кв. метров для компании «Марвел-Дистрибуция».

Политика «Альтернатива для Германии» укрепила позиции в Саксонии и Бранденбурге Согласно предварительной информации от медиаконцерна ARD, в обеих землях правящим "премьерским" партиям удалось сохранить за собой первые места, хотя и христианские демократы в Саксонии, и социал-демократы в Бранденбурге заметно потеряли в процентах по сравнению с прошлым голосованием.

Здоровье Роспотребнадзор назвал вакцинацию лучшим способом профилактики гриппа Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа, группах риска и возможных осложнениях, назвав вакцинацию самым эффективным способом избежать заболевания, сообщается на сайте ведомства.

Политика Лавров заявил о повышенном внимании Запада к интернет-ресурсам России Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавательским составом МГИМО рассказал, что западные страны проявляют повышенное внимание к российским интернет-ресурсам.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.

Политика Премьер Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

Происшествия В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.

Политика Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.

Финансы ЦБ предупредил о близкой к пиковой кредитной нагрузке россиян С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%. При этом, отметили в ЦБ, это значение показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.

Авто В России сократились продажи новых люксовых автомобилей на 5% Аналитики выяснили, что объём российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за период с января по июль 2019 года составил 774 машины, что на 5% меньше, чем годом ранее.

Политика Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.