Политика
Газета.RuРогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter прокомментировал критику в связи со срывом сроков работ по строительству космодрома Восточный.РБК03:39
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В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
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Гол футболиста московского "Спартака" Зелимхана Бакаева в ворота петербургского "Зенита" был отменен главным судьей матча Виталием Мешковым после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
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Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
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Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».
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Как утверждает Волочкова, она удивлена тому факту, что у нее в жизни есть замечательный мужчина, с которым у нее прекрасные отношения, но пресса называет его "любовником", передает "Стархит".
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Российская газета вчера в 13:38
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Лавров заявил о повышенном внимании Запада к интернет-ресурсам России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавательским составом МГИМО рассказал, что западные страны проявляют повышенное внимание к российским интернет-ресурсам.
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В Брянске скончался подросток, избитый пьяным майором полиции
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Аналитики выяснили, что объём российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за период с января по июль 2019 года составил 774 машины, что на 5% меньше, чем годом ранее.
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Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
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Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
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Суд закрыл заседания по лишению прав родителей с детьми из-за митингов
Лефортовский районный суд Москвы принял решение провести заседание по делу Дмитрия и Ольги Проказовых о лишении родительских прав и взыскании алиментов в закрытом режиме.
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