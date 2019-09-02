с чего всё началось

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".

Общество Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.

Шоу-бизнес Муж Поклонской сообщил о расставании с ней Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Происшествия СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре По данным следствия, днем 1 сентября с фасада здания Дворца культуры, расположенного в Кировском районе города Самары, облицовочная мраморная плита с высоты 1,5 метра упала на 10-летнего ребёнка.

Политика Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.

Авто Новый Nissan Juke показали на тизерном видео Судя по 10-секундному ролику, спереди второе поколение Nissan Juke еще больше унифицируют со «старшим» братом Qashqai, наделив его V-образной радиаторной решеткой и характерными выступами на капоте.

Политика Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.

Армия и оружие Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.

Происшествия В Красногорске мужчина открыл стрельбу с балкона В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу с балкона жилого дома из неустановленного оружия.

Политика Россия предложила членам НАТО «добровольный мораторий» по РСМД Россия предложила странам-членам НАТО присоединиться к добровольному мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, но пока не получила положительного ответа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Транспорт В Петербурге создадут два новых железнодорожных маршрута Два новых железнодорожных маршрута внутригородского движения от Ораниенбаума через аэропорт Пулково до Белоострова и от Ораниенбаума до Токсово будут организованы в Петербурге до 2030 года, сообщил на совещании в Смольном замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони.

Футбол Спартак — Зенит 0:1 "Зенит" выиграл со счетом 1:0 и уходит на большой двухнедельный перерыв в ранге одного из трех лидеров Премьер-Лиги с 17 очками.

Общество Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.

Политика Премьер Украины назвал срочные задачи для нового правительства «Среди важных срочных задач на следующие пару недель - подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год», - сказал политик на совещании президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента, правительсвом и правоохранительными органами.

Политика Зеленский заявил о начале ремонта моста в Станице Луганской Некоторое время назад Киев на заседании в Минске контактной группы по урегулированию гражданской войны на Украине заявил, что до ремонта моста на КПП "Станица Луганская" должен быть демонтирован блокпост НВФ ОРЛО (незаконных вооруженных формирований отдельных районов Луганской области).

Политика Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.

Экономика Уровень инфляции в Казахстане по итогам восьми месяцев составил 3% Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июля 2019 года уровень инфляции в Казахстане составил 2,8%. В годовом выражении этот показатель составил 5,4%, в месячном — 0,2%.

Политика Лавров назвал ситуацию вокруг СВПД тревожной Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО (У) МИД РФ, назвал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе тревожной.