с чего всё началось

Так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

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