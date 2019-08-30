Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом.

Ранее Трамп объявил о начале работы космического командования США и скором создании американских космических войск в качестве шестого подразделения Вооруженных сил. По его словам, космос является «следующей областью военных действий».

Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе

Политика Глава ФАС призвал ликвидировать госкорпорации Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев призвал ликвидировать госкорпорации России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.

Политика В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.

Гаджеты Apple представит новый iPhone 10 сентября Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.

Энергетика «Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году «Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает корреспондент РБК.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Армия и оружие На МАКС показали уникальный Су-47 На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".

Технологии Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.

Гаджеты Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.

Армия и оружие Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с талибами останутся 8600 военнослужащих США.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.

Происшествия В США заснувшая в машине женщина проспала ее угон В США полиция Нью-Джерси заявила, что угонщик, вероятно, высадил заснувшую 80-летнюю женщину из припаркованной машины перед тем, как украл транспортное средство.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Здоровье Врачи федеральных медцентров помогут детям на Волге и Оке Настоящая волна здоровья захлестнет Волгу и Оку. Лучшие врачи страны снова отправляются на теплоходе помогать больным детям.

Футбол Спартак — Брага 1:2 В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".

Политика Лукашенко передал в подарок Трампу кортик Президент Белоруссии Александр Лукашенко просил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона передать подарки для американской президентской четы.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.

Общество Власти Москвы объяснили рассылку sms о концерте просьбой организаторов Департамент информационных технологий Москвы разослал москвичам sms с приглашением на фестиваль на проспекте Сахарова 31 августа по просьбе его организаторов – Российского союза молодежи (РСМ), сообщили «Ведомостям» в ведомстве.

Космос Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

Музыка Директор «Новой волны» отреагировал на скандал с Киркоровым Певец Филипп Киркоров, нецензурно обратившийся к организаторам конкурса, был несдержан, но это не повлияло на его выступление, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.