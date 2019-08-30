Армия и оружие
РБКРогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Ранее Трамп объявил о начале работы космического командования США и скором создании американских космических войск в качестве шестого подразделения Вооруженных сил. По его словам, космос является «следующей областью военных действий».
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Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом.
— Дмитрий Рогозин, российский политикРИА Новости 17:56
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Политика
Глава ФАС призвал ликвидировать госкорпорации
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев призвал ликвидировать госкорпорации России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:47
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 20:16
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru 16:29
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Энергетика
«Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году
«Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает корреспондент РБК.
РБК 13:06
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Гаджеты
Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона
Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra 09:53
Армия и оружие
Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с талибами останутся 8600 военнослужащих США.
Взгляд.ру 10:25
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Происшествия
В США заснувшая в машине женщина проспала ее угон
В США полиция Нью-Джерси заявила, что угонщик, вероятно, высадил заснувшую 80-летнюю женщину из припаркованной машины перед тем, как украл транспортное средство.
Газета.Ru 19:04
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Здоровье
Врачи федеральных медцентров помогут детям на Волге и Оке
Настоящая волна здоровья захлестнет Волгу и Оку. Лучшие врачи страны снова отправляются на теплоходе помогать больным детям.
РЕН ТВ 11:21
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru 14:06
Политика
Лукашенко передал в подарок Трампу кортик
Президент Белоруссии Александр Лукашенко просил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона передать подарки для американской президентской четы.
ТАСС 12:33
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44
Общество
Власти Москвы объяснили рассылку sms о концерте просьбой организаторов
Департамент информационных технологий Москвы разослал москвичам sms с приглашением на фестиваль на проспекте Сахарова 31 августа по просьбе его организаторов – Российского союза молодежи (РСМ), сообщили «Ведомостям» в ведомстве.
Ведомости 12:28
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru 08:29
Теннис
Теннисист Рублев вышел в третий круг US Open
Известия 20:35
Музыка
Директор «Новой волны» отреагировал на скандал с Киркоровым
Певец Филипп Киркоров, нецензурно обратившийся к организаторам конкурса, был несдержан, но это не повлияло на его выступление, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
Rambler News Service 08:27
Экономика
Вкладчикам сократят срок возмещения выплаты до одной недели
Вкладчикам могут сократить срок выплаты страхового возмещения до одной недели вместо 14 дней в течение трех-четырех лет.
ФедералПресс 13:15