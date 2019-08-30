Политика
Российская газетаРогозин ответил на заявление Трампа о войне в космосе
Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал планы американского лидера Дональда Трампа по созданию космических войск. Он согласен с президентом США в том, что космос станет следующей областью военного противостояния. По словам Рогозина, милитаризация в космической сфере неизбежна.
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Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом.
— Дмитрий Рогозин, российский политикРИА Новости вчера в 17:56
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Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Политика
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
РИА Новости вчера в 20:08
Происшествия
Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Известия вчера в 01:49
Происшествия
В США невиновная женщина отсидела в тюрьме 35 лет
Жительница американского штата Невада отсидела в тюрьме 35 лет за убийство 19-летней студентки Мишель Митчелл, которого она не совершала.
РЕН ТВ вчера в 22:44
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Политика
Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Наука
Новые романтические отношения пошли по сценарию старых
Для анализа ученые отобрали опросы о характере романтических отношений в четыре периода: за год до расставания с первым партнером (средняя продолжительность отношений к этому моменту составляла три года) и в их последний год вместе, а также в начале новых отношений и через год после этого.
N+1 28 августа в 11:37
Армия и оружие
Три ополченца ДНР погибли из-за обстрела со стороны ВС Украины
Газета.Ru вчера в 13:43
Общество
Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября
Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.
Вести.Ru вчера в 22:08
Экономика
Объем теневой экономики России составил почти 13 процентов ВВП
Объем неучтенной экономики России в 2017 году составил 11,7 триллиона рублей, или 12,7 процента валового внутреннего продукта (ВВП) .
Вечерняя Казань вчера в 02:59
Здоровье
Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном
Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный.
Российская газета вчера в 10:28
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Гаджеты
Redmi представила смартфон Redmi Note 8
Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.
ITZine.ru вчера в 07:33
Общество
Роскачество рассказало об опасности чипсов и картофеля фри
При приготовлении картофеля фри и чипсов образуются канцерогены, но в этих и многих других обжаренных и печеных блюдах содержится акриламид — токсичное вещество.
Известия 01:00
Культура
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Шоу-бизнес
Влад Соколовский побывал на концерте Риты Дакоты
Дакота нашла в себе силы и простила мужа, а накануне она провела свой концерт, где появился сам Влад Соколовский.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:52
Армия и оружие
Работа политруков оценивалась начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым
Работа военно-политических органов ВС РФ была оценена начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым в ходе масштабных учений на полигоне Октябрьский в Самарской области, 29 августа сообщает сетевое издание «Звезда».
Красная весна вчера в 16:37
Политика
В украинской общине Крыма призвали Зеленского не рассказывать басни
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала украинского президента Владимира Зеленского заниматься реальными делами, а не рассказывать басни.
РИА Новости вчера в 13:34
Политика
Bloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги
Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Российская газета вчера в 21:34
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Дочь Варум и Агутина стала официанткой
В отличие от своих сверстников Лиза Агутина не отдыхает в летние каникулы, а работает официанткой. @lizvmusic 20-летняя дочь популярных артистов с раннего детства живет в США, увлекается рок-музыкой, строит личную жизнь и при этом успевает зарабатывать.
Рамблер 00:32
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия 28 августа в 20:42
Армия и оружие
Эксперт рассказал о преимуществах истребителей Су-57
Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах российских истребителей Су-57.
RT на русском вчера в 11:58
Политика
В Госдуме назвали Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ответил на слова грузинского президента Саломе Зурабишвили, назвавшей условие для возобновления диалога с Россией.
iReactor 28 августа в 14:54
Происшествия
Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы
Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.
Известия вчера в 18:03
Происшествия
В Кузбассе маршрутка загорелась во время движения
Российская газета вчера в 08:31
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Кино
Россияне выбрали лучшие отечественные фильмы
VSE42 Новости вчера в 05:28