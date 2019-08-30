Политика

Российская газетаРоссийская газетаРогозин ответил на заявление Трампа о войне в космосе

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал планы американского лидера Дональда Трампа по созданию космических войск. Он согласен с президентом США в том, что космос станет следующей областью военного противостояния. По словам Рогозина, милитаризация в космической сфере неизбежна.
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Дмитрий Рогозин
Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом.
— Дмитрий Рогозин, российский политикРИА Новости вчера в 17:56

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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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