Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом.

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал планы американского лидера Дональда Трампа по созданию космических войск. Он согласен с президентом США в том, что космос станет следующей областью военного противостояния. По словам Рогозина, милитаризация в космической сфере неизбежна.

Рогозин ответил на заявление Трампа о войне в космосе

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