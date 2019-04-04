Политика
Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходеВести.Ru 03:10
Алексей Рогозин отказался комментировать новости о своем уходе с поста гендиректора "Ил" и вице-президента ОАК. Алексей Рогозин родился в 1983 году. Его отец – генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
Обновлено в 02:53
Общество
Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%
Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Единоборства
Александр Волков снялся с турнира UFC в Санкт‐Петербурге
Обновлено вчера в 10:16
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено вчера в 03:14
Политика
Демократы запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет
Конгрессмены-демократы заставят главу США понервничать — они отправили запрос в американскую Службу внутренних доходов (СВД) на предоставление налоговой информации о его деятельности за последние шесть лет.
Обновлено в 02:15
Политика
Охлобыстин выразил готовность спасти Зеленского
Известный российский актер, режиссер, продюсер Иван Охлобыстин в экстремальной ситуации готов спасти Владимира Зеленского, который лидирует по итогам первого тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 03:43
Происшествия
СК начал проверку после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Следственный комитет (СК) России начал проверку после ДТП в Московской области, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 03:48
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
В УПЦ призвали отозвать томос об автокефалии «новой церкви»
В Украинской православной церкви (УПЦ) призвали патриарха Варфоломея признать ошибкой выдачу томоса "новой церкви" Украины и отозвать его, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:38
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Политика
Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.
Обновлено в 03:53
Здоровье
Роспотребнадзор выявил 23 наиболее пораженных ВИЧ региона
Согласно справке Роспотребнадзора, в России в 2018 году «регистрируется рост числа регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от численности населения)».
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В министерстве здравоохранения Якутии прошли обыски
В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.
Обновлено в 00:33
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.
Обновлено в 00:30
Экономика
Структура Саида Керимова продала 3,84% «Полюса»
Структура Саида Керимова Polyus Gold International Limited (PGIL) продала 3,84% золотодобывающей компании ПАО «Полюс».
Обновлено в 03:55
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Кино
Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую
Обновлено в 03:07
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Уссурийске нашли тело младенца
Тело новорожденного младенца нашли мертвым в городе Уссурийск Приморского края, сообщает следственное управление СК по Приморью.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Общество
РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Пушков оценил вероятность исключения Турции из НАТО
"Пенс предложил Турции выбрать между закупкой С-400 и членством в НАТО", - напомнил Пушков. Это "пустые угрозы", уверен сенатор.
Обновлено в 03:47
Экономика
ФНС завершила реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками
Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила реформу системы контроля за крупнейшими налогоплательщиками.
Обновлено в 01:58
Происшествия
На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина
"Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.
Обновлено вчера в 13:03
Авто
Что нужно знать о кроссовере Suzuki Vitara
Компактный кроссовер Suzuki Vitara всегда отличали яркая палитра и необычные цветовые решения.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах
Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10
Наука
Наркотик сделал зрелых мышей более общительными
Ученые попытались заново открыть окно критического периода после того, как оно закрывается в зрелом возрасте.
Обновлено в 00:58