Политика

Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходеВести.Ru 03:10

Алексей Рогозин отказался комментировать новости о своем уходе с поста гендиректора "Ил" и вице-президента ОАК. Алексей Рогозин родился в 1983 году. Его отец – генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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«Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК

РБК02:25

СМИ: сын Рогозина уходит с поста вице-президента авиастроительной корпорации

URA.Ru02:04

СМИ сообщили о грядущих изменениях в структуре управления ОАК

Говорит Москва02:00

Сын Дмитрия Рогозина по некоторым данным оставит две руководящие должности в области авиастроения

Эхо Москвы03:00

Алексей Рогозин не стал комментировать сообщения об уходе с ряда постов

РИА Новости01:56

Рогозин отреагировал на сообщения о своем уходе с поста гендиректора «Ил»

Газета.Ru02:29

Источник: Алексей Рогозин уходит с должностей вице-президента ОАК и гендиректора ПАО «Ил»

ТАСС02:03
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Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

Обновлено в 02:53
Общество

Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%

Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Единоборства

Александр Волков снялся с турнира UFC в Санкт‐Петербурге

Обновлено вчера в 10:16
Авто

Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей

Обновлено вчера в 03:14
Политика

Демократы запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет

Конгрессмены-демократы заставят главу США понервничать — они отправили запрос в американскую Службу внутренних доходов (СВД) на предоставление налоговой информации о его деятельности за последние шесть лет.
Обновлено в 02:15
Политика

Охлобыстин выразил готовность спасти Зеленского

Известный российский актер, режиссер, продюсер Иван Охлобыстин в экстремальной ситуации готов спасти Владимира Зеленского, который лидирует по итогам первого тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 03:43
Происшествия

СК начал проверку после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Следственный комитет (СК) России начал проверку после ДТП в Московской области, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 03:48
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

В УПЦ призвали отозвать томос об автокефалии «новой церкви»

В Украинской православной церкви (УПЦ) призвали патриарха Варфоломея признать ошибкой выдачу томоса "новой церкви" Украины и отозвать его, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:38
Общество

Роскачество подвело итоги исследования минтая

Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Политика

Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.
Обновлено в 03:53
Здоровье

Роспотребнадзор выявил 23 наиболее пораженных ВИЧ региона

Согласно справке Роспотребнадзора, в России в 2018 году «регистрируется рост числа регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от численности населения)».
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

В министерстве здравоохранения Якутии прошли обыски

В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.
Обновлено в 00:33
Экономика

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.
Обновлено в 00:30
Экономика

Структура Саида Керимова продала 3,84% «Полюса»

Структура Саида Керимова Polyus Gold International Limited (PGIL) продала 3,84% золотодобывающей компании ПАО «Полюс».
Обновлено в 03:55
Общество

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Обновлено вчера в 19:41
Кино

Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую

Обновлено в 03:07
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Уссурийске нашли тело младенца

Тело новорожденного младенца нашли мертвым в городе Уссурийск Приморского края, сообщает следственное управление СК по Приморью.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09
Общество

Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов

Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Общество

РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл

Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Пушков оценил вероятность исключения Турции из НАТО

"Пенс предложил Турции выбрать между закупкой С-400 и членством в НАТО", - напомнил Пушков. Это "пустые угрозы", уверен сенатор.
Обновлено в 03:47
Экономика

ФНС завершила реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками

Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила реформу системы контроля за крупнейшими налогоплательщиками.
Обновлено в 01:58
Происшествия

На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию

В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина

"Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

Источник раскрыл обстоятельства гибели совладелицы S7 Филевой

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Авто

Что нужно знать о кроссовере Suzuki Vitara

Компактный кроссовер Suzuki Vitara всегда отличали яркая палитра и необычные цветовые решения.
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Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
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Наркотик сделал зрелых мышей более общительными

Ученые попытались заново открыть окно критического периода после того, как оно закрывается в зрелом возрасте.
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Алексей Дмитриевич Рогозин
Российский политик
Российский государственный деятель и управленец. Вице-президент по транспортной авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Генеральный директор Авиационного комплекса имени Ильюшина. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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