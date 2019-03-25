Экономика
Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублейКоммерсантъ 02:50
Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.
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Было потрачено 91,9 миллиарда рублей, сумма необработанных авансов — 25,2 миллиарда, то есть то, на что бумаг нет.
— Дмитрий Рогозин, российский политикПетербургский дневник 09:59
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Футбол
Футболистам Украины победу в Люксембурге принес автогол на 90-й минуте
В группе "В" лидирует Украина – 4 очка, а Люксембург сенсационно идет вторым – 3. У Португалии 2 очка, у Сербии – 1, у Литвы – 0.
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Армия и оружие
Армия Израиля зафиксировала запуск 30 ракет из сектора Газа
Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что с территории сектора Газа были запущены 30 ракет.
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Финансы
С чем связана паника на мировом фондовом рынке
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Шоу-бизнес
Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских
Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.
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Экономика
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Обновлено в 17:01
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Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
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Шоу-бизнес
Жена Николая Бандурина призналась в измене юмористу
Обновлено в 11:00
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 09:57
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Общество
Росмолодежи разрешили блокировать сайты
Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решение о блокировке сайтов с информацией, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия».
Обновлено в 09:49
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
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Футбол
Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года
29-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера в ближайшее время покинет Англию и переберётся в столицу Франции, где подпишет контракт с местным "ПСЖ", утверждает в понедельник AS.
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Общество
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В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Обновлено в 15:01
Футбол
«Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом
"Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине
По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
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Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
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Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Украина подтвердила переход на сторону ДНР офицера ВСУ с секретными документами
Вооруженные силы Украины подтвердили факт перехода бывшего офицера Донецкого областного военного комиссариата Юрия Аушева на сторону ДНР.
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Происшествия
В Тимашевске в жилом доме произошел хлопок газа
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
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Футбол
Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения
Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.
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Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
Елена Беркова впервые озвучила причины развода с Андреем Стояновым
Беркова, наконец, тоже прокомментировала развод со Стояновым.
Обновлено в 04:23
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.
Обновлено в 18:18
Политика
Власти заявили о восстановлении электроснабжения в Венесуэле
Обновлено в 17:37