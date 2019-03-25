Экономика

Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублейКоммерсантъ 02:50

Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.
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Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей

Коммерсантъ02:50

На строительство космодрома Восточный потратили более 90 млрд рублей

Российская газета03:34

Вторую очередь космодрома Восточный могут построить компании Ротенберга и Тимченко

Ведомости03:12

Рогозин опроверг слова Медведева о неготовности Восточного

Lenta.ru04:31

Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко

РБК02:00

Три компании претендуют на строительство второй очереди космодрома Восточный

Амурская правда04:34

Роскосмос ведет переговоры с тремя компаниями по строительству второго старта на Восточном

ТАСС02:08
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Винус Уильямс: «Думаю, Касаткина может играть гораздо лучше»

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Общество

Первая весенняя гроза произошла в московском регионе

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Политика

Нетаньяху пообещал силовой ответ на обстрел Израиля из сектора Газа

Израиль ответит силой на ракетный обстрел своей территории из сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху 25 марта в ходе обсуждения инцидента с главами силовых ведомств.
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Происшествия

В Москве арестовали водителя упавшего на такси грузовика

Обновлено в 02:46
Политика

Итальянского журналиста не пустили на Украину

Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости сообщил, что журналиста государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов президента, которые состоятся 31 марта.
Обновлено в 02:18
Авто

Новое поколение спорткара Porsche 911 получит «заряженную» версию

Немецкий автопроизводитель Porsche AG намерен выпустить «заряженную» версию нового поколения спортивного купе 911.
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Общество

Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике

Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Футбол

Сборная России по футболу разгромила команду Казахстана

Российская команда обыграла сборную Казахстана в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0.
Обновлено вчера в 12:36
Гаджеты

Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае

Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

Спортсмен скончался во время лыжной гонки в Самарской области

Обновлено в 03:52
Происшествия

В морге в ХМАО нашли склад коробок с детским питанием

В морге города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обнаружили склад коробок с детским питанием.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Общество

Штаб-квартиру ОСК хотят перенести в Петербург

Штаб-квартиру Объединенной строительной корпорации (ОСК) предлагают перенести из Москвы в Петербург.
Обновлено в 04:21
Общество

71-летняя британка стала самой старой эротической танцовщицей

Жительница английского острова Уайт стала самой старой танцовщицей бурлеска в Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено в 01:24
Происшествия

В Приморье девятилетний ребенок провалился в шахту ливневки

Как сообщает пресс-служба ведомства, сообщение о том, что на пересечении Новоникольского шоссе и улицы 8 Марта в шахту ливневки провалился девятилетний ребенок поступило в 19.28.
Обновлено в 04:26
Игры

Спидраннер прошёл San Andreas, пока зрители мешали ему читами

Обновлено в 02:56
Авто

Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace в 2021 году

В 2021 году компания Jaguar выпустит новый флагманский кроссовер J-Pace.
Обновлено в 03:52
Политика

Домохозяйка победила на выборах мэра Усть–Илимска Иркутской области

Обновлено в 03:03
Происшествия

Туристка из Воркуты скончалась на льду Байкала

Обновлено 22 марта в 06:56
Общество

Стало известно о климатических угрозах югу России

Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине

Обновлено в 04:11
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
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В патче 7.21d для Dota 2 ослабили Oracle

Изменения предметов в патче 7.21d для Dota 2Скрыть Герои Arc Warden Прирост ловкости увеличен с 2,1 до 2,4. Длительность Tempest Double увеличена с 16/18/20 до 16/20/24 секунд.
Обновлено вчера в 19:06
Экономика

Стало известно, сколько заплатил за возвращение Крыма каждый россиянин

Бывший заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко подсчитал, в какую сумму обошлось жителям России присоединение Крыма.
Обновлено в 03:55
Экономика

Власти Петербурга считают 60 тыс. рублей средней зарплатой в городе

По данным комитета, в 2018 году средняя номинальная зарплата петербуржца достигла 60 тыс. 124 рублей.
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Культура

Обнажившийся в Третьяковке художник рассказал о цели акции

Художник Артем Гаврилюк-Божко, который прогулялся в одних трусах по залам Третьяковки, и был при этом намазан золотой краской, рассказал, что таким образом собирался поддержать современное искусство.
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Общество

Импорт детского питания в России оказался под угрозой

Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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