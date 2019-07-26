Политика

Рогозин оценил информационную кампанию против него в $2 млнNews.ru 05:46

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что информационные атаки на госкорпорацию и на него лично обошлись заказчикам в $2 млн.
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Рогозин раскрыл подробности информационной атаки на «Роскосмос»

Информационная атака на "Роскосмос" обошлась ее заказчикам в два миллиона долларов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Выступая в ЦНИИмаш, он напомнил, что среди негативных публикаций были в том числе и оскорбительные.
РИА Новости05:05

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«Нашел заказчика — и как корова языком слизнула»: Рогозин рассказал о победе над клеветой про себя

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Коммерсантъ06:48

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URA.Ru05:45

Рогозина заказали за два миллиона долларов

Вести.Ru05:48

Рогозин: негативные публикации в адрес Роскосмоса и отрасли стоили около $2 млн

ТАСС05:36

Рогозин раскрыл подробности информационной атаки на «Роскосмос»

РИА Новости05:05
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Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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