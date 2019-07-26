Политика
Рогозин оценил информационную кампанию против него в $2 млнNews.ru 05:46
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что информационные атаки на госкорпорацию и на него лично обошлись заказчикам в $2 млн.
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с чего всё началось
Информационная атака на "Роскосмос" обошлась ее заказчикам в два миллиона долларов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Выступая в ЦНИИмаш, он напомнил, что среди негативных публикаций были в том числе и оскорбительные.РИА Новости05:05
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Политика
Еврокомиссия готова судиться с Nord Stream 2 AG
Еврокомиссия готова ответить на иск компании-оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в Европейский суд юстиции по поправкам в Газовую директиву ЕС.
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Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
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Политика
Румыния не пропустила российские танки в Сербию
По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Число пострадавших в массовом ДТП в Челябинске выросло до девяти
Количество пострадавших в аварии с неуправляемым автокраном, который сбил пешехода и протаранил три маршрутки в Челябинске, выросло до девяти.
Обновлено в 05:35
Политика
«Газпром» может заключить сделку с Украиной по транзиту газа
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной.
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Здоровье
Власти Подмосковья поддержат родителей новорожденных четверняшек
Власти Подмосковья окажут поддержку семье Михайловых, в которой родились четверо детей, заявил губернатор Андрей Воробьев.
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Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
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Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Азиатские туристы избили россиянку в очереди в музей
Обновлено в 10:53
Общество
Мусульмане провели митинг за строительство мечети в Екатеринбурге
В Екатеринбурге состоялась несогласованная с властями массовая акция, в ходе которой местные мусульмане в пятничной молитве попросили о строительстве в центре города мечети.
Обновлено в 11:06
Теннис
Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой
Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter.
Обновлено в 10:15
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено в 10:44
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Футбол
«Локомотив» и ЦСКА устроили «баттл» скороговорок
"Локомотив" и ЦСКА в преддверии очного матча 3-го тура чемпионата России, который состоится 28 июля, выпустили совместный видеоролик.
Обновлено в 11:56
Политика
Экс-замглавы СБУ призвал готовиться к войне с Россией из-за танкера
Киев должен быть готов к "жесткому ответу" России вплоть до военного наступления в ответ на задержание танкера Nika Spirit в порту Измаила.
Обновлено в 01:49
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых
Напомним, что Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых 14 июня текущего года.
Обновлено в 06:52
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Intel в последний год стала единственным источником модемных чипов для iPhone после того, как Apple оказалась втянута в продолжительное судебное разбирательство со своим предыдущим поставщиком - Qualcomm Inc. После того как в апреле Apple и Qualcomm урегулировали спор, Intel сообщила об уходе из бизнеса модемных чипов для смартфонов.
Обновлено в 03:44
Авто
За два года минимальная цена Renault Logan подросла на 69 тысяч рублей
Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать изменения стоимости самых популярных моделей российского рынка и в этот раз был составлен график изменения минимальной и максимальной стоимости седана Renault Logan за последние два года.
Обновлено в 06:48
Экономика
«Северный поток – 2» вызвал беспокойство у датских рыболовов
Датские рыболовы выразили беспокойство тем, что юго-восточный маршрут «Северного потока – 2» может оказать влияние на промысел трески, об этом говорится в материалах Датского энергетического агентства (DEA).
Обновлено в 11:49
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Moonlighter и This War of Mine
Обновлено вчера в 12:06
Экономика
«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль
До сих пор с конца 2015 г. квартальные EBITDA сервиса заказа такси были отрицательными из-за инвестиций в расширение бизнеса и завоевание доли рынка.
Обновлено в 06:46
Гаджеты
Умный квартал с высокими показателями энергоэффективности построили в США
По итогам проекта интеграцию умного дома на основе интернета вещей с энергоэффективными технологиями планируется внедрить в других городах США.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Лолита встретила свою первую любовь спустя 39 лет
Певице устроили сюрприз прямо на съемках Героиней заключительного в этом сезоне выпуска Agentshow стала Лолита Милявская.
Обновлено в 04:56
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55