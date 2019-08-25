Космос

Рогозин оценил готовность экипажа к перестыковке «Союза» с МКСРБК 09:12

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа на смену «Союзу МС-13». 24 августа произошла неудачная стыковка корабля с МКС — корабль сначала приблизился к станции, а затем стал отдаляться, после чего отошел на безопасное расстояние.
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