Рогозин объяснил увольнение разработчиков корабля «Федерация»Вечерняя Москва вчера в 21:51

с чего всё началось

Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК „Энергия“. В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена. Надеюсь, в 2022 году выйдем на летные испытания.

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