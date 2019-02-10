Политика

Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракетРИА Новости 06:48

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.
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Дмитрий Рогозин
Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 и за запятой какие-то там еще проценты. Но все-таки эти проценты — это те случаи, которые рано или поздно происходят.
— Дмитрий Рогозин, российский политикURA.Ru 08:16

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