Общество
Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома ВосточныйГазета.Ru 07:52
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о препятствиях в строительстве второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.
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Политика
Помпео призвал Турцию не разворачивать С-400 во избежание санкций
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Аушвица
Президента России Владимира Путина пригласят в Польшу на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц в начале 2020 года, сообщил в эфире Польского радио пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.
Обновлено в 04:34
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Политика
Посол ЕС пожаловался на «ужасный имидж» Украины
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли рассказал об ужасном имидже Украине и призвал не ассоциировать страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции.
Обновлено в 05:32
Общество
МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе
Министерство иностранных дел России предупредило россиян об аномальной жаре в ряде европейских стран и рекомендовало сократить время пребывания на улице.
Обновлено в 06:09
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Общество
Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет
Законопроект позволит выплачивать пособие семьям, у которых доход не превышает два прожиточных минимума по региону, на детей от полутора до трех лет.
Обновлено в 08:26
Политика
Названо предназначение задержанного СБУ российского танкера
Экипаж задержанного СБУ российского танкера перевозил его в порт Измаил на ремонт, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Константин Марадишвили: «Дебют за ЦСКА получился скомканным»
Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили поделился мнением о своем дебюте за армейцев в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2). — Дебют получился скомканным, ведь мы проиграли.
Обновлено в 08:43
Спорт
Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира
Россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала пышную грудь в кукольном платье на фестивале «Жара»
По мнению фанатов, платье Ани Лорак выглядит кукольным из-за пышной юбки и ажурного орнамента.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой
Максим Галкин с семьей уже несколько недель находится на отдыхе в Юрмале.
Обновлено в 04:33
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено 24 июля в 12:53
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:59
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил направляющихся на хадж о рисках для здоровья
Роспотребнадзор предупредил россиян, направляющихся на хадж в Саудовскую Аравию, о риске заболеть холерой, корью, лихорадкой Зика и дал советы по соблюдению мер личной профилактики, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Подмосковье столкнулись два теплохода
В Московской области столкнулись теплоходы "Новокуйбышевск" и "Нижний Новгород".
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Екатеринбурге потушили «Чапаевские бани»
В Екатеринбурге пожарным удалось ликвидировать открытое горение на оздоровительном комплексе «Чапаевские бани».
Обновлено в 08:06
Общество
Телеведущего Соловьева проверят на хулиганство
Главное управление МВД России по Свердловской области определит, есть ли в действиях телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург городом бесов, состав по статье 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»).
Обновлено в 05:54
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником АЗ Гусом Тилом
По информации Algemeen Dagblad, красно-белые интересуются полузащитником АЗ Гусом Тилом и уже уведомили об этом голландский клуб.
Обновлено в 08:26
Политика
Кличко заявил, что не пойдёт на допрос в ГБР
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что его вызвали в Государственное бюро расследований (ГБР), но сообщил, что он туда не пойдёт.
Обновлено в 07:18