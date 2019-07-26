Общество

Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома ВосточныйГазета.Ru 07:52

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о препятствиях в строительстве второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.
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