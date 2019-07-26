Строительство второй очереди космодрома Восточный затруднено из-за продолжительной плохой погоды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. По его словам, в этом году постоянно заливает котлован, потому что в районе площадки неожиданно начались затяжные дожди.

Политика Еврокомиссия готова судиться с Nord Stream 2 AG Еврокомиссия готова ответить на иск компании-оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в Европейский суд юстиции по поправкам в Газовую директиву ЕС.

Политика Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.

Транспорт Из-за концерта Rammstein в Москве перекроют несколько улиц Намечается полное перекрытие Проектируемого проезда №2309 от улицы Хамовнический ВАЛ до 3-й Фрунзенской улицы, улицы 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора.

Политика Польша пригласит Путина на мероприятие в честь освобождения Освенцима В марте польские власти приняли решение не приглашать Россию на мероприятия в честь 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, которые должны пройти в стране 1 сентября.

Здоровье Голикова рассказала о дефиците врачей в первичном звене «Основная часть людей, основная часть населения, миллионы людей идут, прежде всего, в первичное звено здравоохранения – в районные поликлиники, кстати говоря, в межрайонные поликлиники и больницы», - подчеркнул в ходе встречи глава государства.

Политика Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".

Космос Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Китай в пятницу произвёл успешный вывод на орбиту трёх космических аппаратов пятой группировки спутников дистанционного зондирования «Яогань-30» (YG-30-05).

Общество Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.

Кино Трейлер новой части «Добро пожаловать в Zомбилэнд» появился в Сети Sony Pictures выложила на своем YouTube-канале трейлер новой части Zомбилэнд. Первая часть фильма вышла в свет 2019 году.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.

Политика Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.

Общество Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии» Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.

Политика Румыния не пропустила российские танки в Сербию По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.

Экономика Гендиректор Антипинского НПЗ сделал заявление о банкротстве завода Банкротство Антипинского нефтеперерабатывающего завода не означает его закрытия, а в большей степени предполагает процедуру его финансового оздоровления.

Происшествия В Костроме расстреляли автомобиль известного бизнесмена В Костроме расстреляли автомобиль марки «Land Cruiser» бизнесмена Анатолия Зайченко, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Происшествия Замгубернатора Ростовской области отпущен из СИЗО под домашний арест Ростовский областной суд отпустил заместителя губернатора Ростовской области по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергея Сидаша, обвиняемого в превышении полномочий из СИЗО под домашний арест, сообщает пресс-служба суда.

Политика ВЦИОМ: уровень доверия граждан Путину достиг максимума за два месяца Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина со стороны граждан вырос до 65,2%, а рейтинг доверия главе государства достиг 73%, что стало максимальным показателем с конца мая.

Политика Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.

Экономика У «Газпрома» появился еще один крупный акционер Сбор заявок сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета ростом стоимости акций «Газпрома».

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Общество Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина» Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".