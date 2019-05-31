Политика
Рогозин: носитель «Союз-5» создается для «захвата коммерческого рынка»Вечерний курьер 06:38
Ракета "Союз-5" нацелена на захват коммерческого рынка, то есть не только для решения государственных задач.
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с чего всё началось
Новая российская ракета среднего класса "Союз-5" будет нацелена на захват коммерческого рынка, Россия с ней сможет "пободаться" со Штатами, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.РИА Новости05:19
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Церковный раскол на Украине "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
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