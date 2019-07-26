Информационная атака на "Роскосмос" обошлась ее заказчикам в два миллиона долларов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Выступая в ЦНИИмаш, он напомнил, что среди негативных публикаций были в том числе и оскорбительные.

с чего всё началось

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что негативные публикации в СМИ в адрес госкорпорации обошлись заказчикам в 2 млн долларов.

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