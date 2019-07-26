Политика

Рогозин назвал стоимость информационной атаки на РоскосмосВзгляд.ру 05:16

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что негативные публикации в СМИ в адрес госкорпорации обошлись заказчикам в 2 млн долларов.
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Рогозин раскрыл подробности информационной атаки на «Роскосмос»

Информационная атака на "Роскосмос" обошлась ее заказчикам в два миллиона долларов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Выступая в ЦНИИмаш, он напомнил, что среди негативных публикаций были в том числе и оскорбительные.
РИА Новости05:05

Подробнее о событии

На оскорбления Рогозина потратили два миллиона долларов

URA.Ru05:45

Рогозин считает, что негативные статьи о космической отрасли были заказными

Коммерсантъ06:48

Рогозин: негативные публикации в адрес Роскосмоса и отрасли стоили около $2 млн

ТАСС05:36

«Нашел заказчика — и как корова языком слизнула»: Рогозин рассказал о победе над клеветой про себя

Новая газета06:03

Рогозина заказали за два миллиона долларов

Вести.Ru05:48

«Как корова языком слизнула». Рогозин заявил, что нашел заказчика негативных публикаций о себе

Фонтанка.Ру06:20

Рогозин раскрыл подробности информационной атаки на «Роскосмос»

РИА Новости05:05
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика

Лавров обсудил с главой МИД ЮАР двустороннее сотрудничество

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с коллегой из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор.
Обновлено в 05:58
Общество

Мусульмане Екатеринбурга помолятся о строительстве мечети вместе

Мусульмане Екатеринбурга соберутся вместе, чтобы помолиться о соборной мечети.
Обновлено вчера в 04:54
Общество

Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета

Обновлено в 05:10
Происшествия

Мать зарезали на глазах у ребёнка в Подмосковье

В Подмосковье, в городе Раменское женщину зарезали ножом на глазах у её собственного ребёнка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ria.ru.Трагедия произошла средь бела дня на одной из детских площадок Раменского.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО

Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Спорт

ОКР получил официальное приглашение от МОК на Олимпиаду в Токио

Российская команда выступит в Токио под национальным флагом. 💥💥💥 ОКР получил официальное приглашение на Игры-2020 в Токио ➡️ https://t.co/aGcYtxhJSa#Токио2020 #ОИ2020 pic.twitter.com/6GnQcp8Vxn — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 26 июля 2019 г. Это же относится к российским легкоатлетам, которые на данный момент соревнуются на международных турнирах в нейтральном статусе.
Обновлено в 09:14
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»

Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing

На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Общество

Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 10:17
Политика

Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций

Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.
Обновлено в 10:19
Происшествия

На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два теплохода

На канале имени Москвы столкнулись два теплохода.
Обновлено в 08:42
Гаджеты

Российский домашний агрокомплекс управляется при помощи смартфона

Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы

Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Политика

Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа

Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Усыновившая 118 детей женщина получила 20 лет тюрьмы за мошенничество

Обновлено вчера в 22:28
Экономика

Рост выручки Twitter во 2-м квартале превысил прогнозы

Согласно прогнозу Twitter, в третьем квартале текущего года выручка компании составит $815-875 млн.
Обновлено в 08:07
Политика

Суд Киева обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) завести дело о возможном захвате власти экс-президентом Петром Порошенко при назначении судей.
Обновлено в 09:37
Спорт

Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название

Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме

Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.
Обновлено в 07:52
Политика

Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Общество

Последняя пятница июля стала самым теплым днем месяца

В Москве последняя пятница июля стала самым теплым днем месяца.
Обновлено в 07:57
Политика

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Moonlighter и This War of Mine

Обновлено вчера в 12:06
Теннис

Посольство США оформило визу теннисистке Кузнецовой

Виза в США, из-за проблем с получением которой теннисистка Светлана Кузнецова не смогла попасть Citi Open, готова.
Обновлено в 10:19
Общество

Совфед одобрил продление «дачной амнистии»

Совет Федерации одобрил закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2021 года, передает ТАСС.
Обновлено в 09:31
Общество

Пэрис Хилтон купит курорт на Украине

Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Политика

Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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