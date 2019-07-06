Армия и оружие
Рогозин назвал сроки завершающей стадии испытаний «Сармата»RT на русском 07:14
Завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» может начаться к концу 2020 года, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения «Красмаша».
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Происшествия
Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера сняли на видео
Очевидцы ЧП у поселка Джубга в Черном море сняли на видео спасение пассажиров перевернувшегося катера "Атолл".
Обновлено в 08:15
Общество
Правитель Дубая подал в лондонский суд на жену, сбежавшую с $ 39 млн
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая, по данным СМИ, сбежала от него в Европу.
Обновлено вчера в 07:10
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти
Обновлено в 07:43
Происшествия
Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве
Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.
Обновлено в 06:33
Общество
Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»
Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александр Воробьев, подозреваемый в государственной измене, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово» с неработающим телевизором и без горячей воды.
Обновлено в 02:33
Культура
Скабеева возмущена сериалом Netflix из-за «плохих русских»
Российская телеведущая Ольга Скабеева выступила с критикой нового сезона сериала "Очень странные дела".
Обновлено в 05:31
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Полиция задержала истязавшего жену и дочь петербуржца
Полиция задержала мужчину, который подозревается в регулярном избиении супруги и дочери, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Максим Фадеев запустит собственное кулинарное шоу
Обновлено в 07:00
Происшествия
Семилетняя девочка попала в реанимацию после избиения в Ингушетии
Семилетняя девочка попала в реанимацию после жестокого избиения, следственные органы Ингушетии начали расследование уголовного дела о нанесении телесных повреждений ребенку.
Обновлено 04 июля в 22:27
Происшествия
Микроавтобус опрокинулся в кювет под Воронежем
Обновлено в 07:54
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.
Обновлено в 04:34
Политика
Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева.
Обновлено в 07:28
Общество
В багажной службе Шереметьево начались увольнения
Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту.
Обновлено вчера в 07:06
Космос
Экипаж «Федерации» может погибнуть в Тихом океане
По словам Верховского, в случае аварии ракеты-носителя экипаж "Федерации" приводнится в Тихом океане.
Обновлено в 08:15
Общество
Дождь и до плюс 20 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В субботу в Москве и Подмосковье ожидается до 20 градусов тепла, во второй половине дня могут пойти дожди, ветер может достигать 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 02:19
Общество
Умер режиссер Владимир Двинский
Обновлено в 06:32
Политика
В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю
В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Спорт
Путин пожелал удачи участникам международного ралли «Шелковый путь»
Путин пожелал удачи участникам международного ралли, а зрителям — позитивных и ярких эмоций.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Рогозин предложил использовать ракеты «Воевода» для запуска спутников
Обновлено в 07:26
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Тодоренко рассказала о своих эмоциях перед свадьбой
Регина Тодоренко опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором поделилась эмоциями перед свадьбой.
Обновлено в 06:43
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Зеленский заявил, что готов выполнять минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов полностью выполнять все положения, обозначенные в минских договорённостях.
Обновлено вчера в 18:56
Авто
Renault Megane RS Trophy-R стал самым быстрым автомобилем Нюрбургринга
Ранее титул самого быстрого автомобиля "Северной петли" принадлежал Honda Civic Type R, проехавшего 20,6-километровую трассу за 7 минут 43,8 секунды.
Обновлено в 07:13