Армия и оружие

Рогозин назвал сроки завершающей стадии испытаний «Сармата»RT на русском 07:14

Завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» может начаться к концу 2020 года, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения «Красмаша».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Названы сроки финальной стадии испытаний «Сармата»

Газета.Ru07:54

Финальная стадия испытаний комплекса «Сармат» начнется в конце 2020 года

РИА Новости05:31

Рогозин назвал сроки завершающей стадии испытаний «Сармата»

RT на русском07:14

Финальные испытания новой ракеты «Сармат» стартуют в 2020 году

News.ru06:04

Завершающие испытания комплекса «Сармат» запланированы на конец 2020 года

Известия05:58

«Роскосмос» намерен к концу 2020 года выйти на завершающую стадию испытаний «Сармата»

Коммерсантъ07:34

Роскосмос планирует к концу 2020 года выйти на завершающую стадию испытаний «Сармата»

ТАСС05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:31, Вашингтон
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Происшествия

Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера сняли на видео

Очевидцы ЧП у поселка Джубга в Черном море сняли на видео спасение пассажиров перевернувшегося катера "Атолл".
Обновлено в 08:15
Общество

Правитель Дубая подал в лондонский суд на жену, сбежавшую с $ 39 млн

Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая, по данным СМИ, сбежала от него в Европу.
Обновлено вчера в 07:10
Футбол

«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти

Обновлено в 07:43
Происшествия

Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве

Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.
Обновлено в 06:33
Общество

Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»

Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александр Воробьев, подозреваемый в государственной измене, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово» с неработающим телевизором и без горячей воды.
Обновлено в 02:33
Общество

Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

Обновлено в 03:56
Общество

В КНДР обвинили освобождённого австралийского студента в шпионаже

Обновлено в 06:41
Культура

Скабеева возмущена сериалом Netflix из-за «плохих русских»

Российская телеведущая Ольга Скабеева выступила с критикой нового сезона сериала "Очень странные дела".
Обновлено в 05:31
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

Полиция задержала истязавшего жену и дочь петербуржца

Полиция задержала мужчину, который подозревается в регулярном избиении супруги и дочери, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Максим Фадеев запустит собственное кулинарное шоу

Обновлено в 07:00
Происшествия

Семилетняя девочка попала в реанимацию после избиения в Ингушетии

Семилетняя девочка попала в реанимацию после жестокого избиения, следственные органы Ингушетии начали расследование уголовного дела о нанесении телесных повреждений ребенку.
Обновлено 04 июля в 22:27
Происшествия

Микроавтобус опрокинулся в кювет под Воронежем

Обновлено в 07:54
Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.
Обновлено в 04:34
Политика

Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 07:30
Общество

В багажной службе Шереметьево начались увольнения

Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту.
Обновлено вчера в 07:06
Космос

Экипаж «Федерации» может погибнуть в Тихом океане

По словам Верховского, в случае аварии ракеты-носителя экипаж "Федерации" приводнится в Тихом океане.
Обновлено в 08:15
Общество

Дождь и до плюс 20 градусов ожидается в Московском регионе в субботу

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается до 20 градусов тепла, во второй половине дня могут пойти дожди, ветер может достигать 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 02:19
Общество

Умер режиссер Владимир Двинский

Обновлено в 06:32
Политика

В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю

В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Спорт

Путин пожелал удачи участникам международного ралли «Шелковый путь»

Путин пожелал удачи участникам международного ралли, а зрителям — позитивных и ярких эмоций.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Рогозин предложил использовать ракеты «Воевода» для запуска спутников

Обновлено в 07:26
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Якутии обнаружили несколько фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»

Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Тодоренко рассказала о своих эмоциях перед свадьбой

Регина Тодоренко опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором поделилась эмоциями перед свадьбой.
Обновлено в 06:43
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
Политика

Зеленский заявил, что готов выполнять минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов полностью выполнять все положения, обозначенные в минских договорённостях.
Обновлено вчера в 18:56
Авто

Renault Megane RS Trophy-R стал самым быстрым автомобилем Нюрбургринга

Ранее титул самого быстрого автомобиля "Северной петли" принадлежал Honda Civic Type R, проехавшего 20,6-километровую трассу за 7 минут 43,8 секунды.
Обновлено в 07:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сармат
Ядерное оружие
Перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное