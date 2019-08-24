Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник. Специалисты Центра управления полетами отказались от намерения вторично попытаться состыковать станцию и корабль в субботу.

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник

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