Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»РБК 07:46
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут. Причина — разработка аналогичной по грузоподъемности ракеты-носителя «Союз-5», сообщает «РИА Новости».
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"Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.РИА Новости05:12
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Технологии
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Авто
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