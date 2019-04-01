Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»РБК 07:46

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут. Причина — разработка аналогичной по грузоподъемности ракеты-носителя «Союз-5», сообщает «РИА Новости».
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Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»

"Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.
РИА Новости05:12

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Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

РБК07:46

Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»

РИА Новости05:12

Рогозин: ракету «Ангара-А3» не будут создавать из-за схожих характеристик с «Союзом-5»

Коммерсантъ06:40

Рогозин объяснил отказ от создания ракеты «Ангара-А3»

Московский Комсомолец06:10

Рогозин: вместо средней ракеты «Ангара-А3» создадут аналогичный ей по классу «Союз-5»

ТАСС06:08

Роскосмос отказался от создания «Ангары-А3»

Взгляд.ру05:25

Рогозин назвал причину отказа от «Ангары-А3»

RT на русском07:13
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Экономика

Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
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Футбол

Быстров рассказал о зарплатах футболистов ФНЛ и ПФЛ

В прямом эфире телеканала «Матч Премьер» Быстров заявил, что ситуация футболистов очень тяжелая, необходимо кормить семью, детей.
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Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.
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Общество

Американский журналист пришел в ужас из-за любви россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей провел расследование, посвященное популярному среди россиян лакомству — гематогену.
Обновлено в 03:52
Общество

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Елена Беркова заказала на свадьбу пять платьев за 2 млн рублей

Елена Беркова уже начала подготовку к торжественной церемонии, заказав пять платьев, которые обошлись ей в два миллиона рублей.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Петербургский Главк полиции проверяет инспекция из Москвы

Как сообщил 78.ru источник, документы и работу регионального Главка будут проверять 43 сотрудника МВД России.
Обновлено в 06:29
Культура

Во Франции утерянный эскиз Рубенса ушел с молотка за 1,3 млн евро

Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Боевая машина пехоты «Курганец-25» протестирована в Сирии

Ранее сообщалось, что первая партия боевых машин пехоты на базе перспективной гусеничной платформы «Курганец-25» будет передана в войска для отработки их эксплуатации в 2019 году.
Обновлено вчера в 08:12
Футбол

«Атлетико» договорился с «Порту» о переходе Теллеса за 30 млн евро

По информации A Bola, мадридский клуб договорился о трансфере защитника Алекса Теллеса за 30 миллионов евро (это на 10 миллионов меньше, чем его сумма отступных).
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе

В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию мэрии Рязани

Обновлено в 08:51
Технологии

1-я крупная партия механических опор для монтажа шинопроводов, питающих магнитные системы реактора ИТЭР, доставлена во Францию

Три трейлера с 78 механическими опорами для монтажа шинопроводов системы коммутации электрического тока ИТЭР достигли площадки сооружения реактора во Франции.
Обновлено в 07:19
Общество

Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна

В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Кино

Зима пришла: HBO выпустила стратегию по «Игре Престолов»

Обновлено в 04:38
Происшествия

Груженный землей «КамАЗ» перевернулся в результате ДТП в Москве

Грузовой автомобиль опрокинулся набок после столкновения с легковой машиной на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве.
Обновлено в 06:47
Политика

Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России

Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов

Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Энергетика

Средняя цена нефти Urals за март выросла на 3,34%

Средняя цена российской нефти марки нефти Urals за март 2019 года увеличилась на 3,34% по сравнению с февралем, до $65,98 за баррель, следует из материалов Минфина.
Обновлено в 05:23
Политика

Климкин поздравил Украину с расторжением договора о дружбе с Россией

Глава украинского МИДа Павел Климкин поздравил всех украинцев с окончанием действия договора о дружбе с российской стороной.
Обновлено в 07:59
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Чеченский правозащитник Титиев отказался обжаловать приговор суда

Обновлено в 04:31
Общество

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено в 04:46
Футбол

Погба: «Все мечтают попасть в „Реал“, но я счастлив в МЮ»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба опроверг слухи о том, что он несчастлив в английском клубе и хочет перейти в "Реал".
Обновлено в 06:49
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также контакты по военной линии.
Обновлено в 06:20
Авто

Mitsubishi купил лицензию на LADA Vesta у «АвтоВАЗа»

По словам источника, который предпочел остаться засекреченным, представители компании уже приобрели лицензию на модель у «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:44
Происшествия

Американец попался на краже из мемориального музея в Освенциме

Турист из Соединенных Штатов почему-то решил, что может позволить себе прихватить из музея в качестве сувенира костыль, который крепит рельсы к шпале.
Обновлено в 08:17
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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