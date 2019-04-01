Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»РБК 07:46

"Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.

с чего всё началось

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут. Причина — разработка аналогичной по грузоподъемности ракеты-носителя «Союз-5», сообщает «РИА Новости».

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