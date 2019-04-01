Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»РБК 07:46
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут. Причина — разработка аналогичной по грузоподъемности ракеты-носителя «Союз-5», сообщает «РИА Новости».
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Общество
В России с 1 апреля выросли социальные пенсии
Социальные пенсии россиян проиндексировали на 2% с 1 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Политика
Госдума России рассмотрит заявление о непризнании выборов на Украине
Россия может не признать легитимность выборов на Украине, где вчера, 31 марта, выбирали нового президента страны.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Общество
В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере
Священники сожгли перед костелом в польском Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, сообщает фонд "СМС с неба" (SMS z Nieba).
Обновлено в 10:51
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Авто
Lamborghini отозвала претензии к Aurus
Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Два фрегата НАТО зашли в порт Одессы
Обновлено в 07:30
Происшествия
При тушении лесного пожара в Китае погибли 30 человек
Обновлено в 09:08
Путешествия
«Победа» в тестовом режиме запустила продажи турпакетов
Обновлено в 09:55
Происшествия
При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек
Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Финансы
Иностранные инвесторы в I квартале приобрели ОФЗ на 249 млрд рублей
С начала года они приобрели бумаги на 191 млрд руб.
Обновлено в 11:37
Политика
В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы
Выборы на Украине были организованы на высоком уровне, не было никаких ограничений для избирателей, заявил представитель группы наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Март ван де Вен.
Обновлено в 09:54
Энергетика
«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз
Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.
Обновлено в 11:59
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского
Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:20
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий
Эта неделя подходит для того, чтобы заложить удачную основу для собственного бизнеса или успешной карьеры. Тем не менее все будет непросто.
Обновлено 30 марта в 02:15
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Спорт
Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой
Обновлено в 10:03
Политика
Совет Госдумы продлил до среды работу комиссии по закону о хостелах
"Совет Государственной думы принял решение о продлении работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и проведении еще одного заседания в среду", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Обновлено в 09:41
Игры
Появились первые подробности о Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
На днях создатели Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 начали отвечать на вопросы пользователей Twitter о долгожданном продолжении вампирской классики.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт
Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу
Сегодня, 1 апреля, начинается весенний призыв граждан на службу в Вооруженные силы РФ.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Умер создатель уникальных военных тягачей
В Башкирии на 86 году жизни скончался создатель семейства уникальных гусеничных тягачей "Витязь", почетный гражданин города Ишимбай Владимир Савельев.
Обновлено в 12:16