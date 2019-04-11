Рогозин назвал планы США по высадке на Луну «ширмой»RT на русском 02:49

Не думаю, что есть военные интересы на Луне. Хотя не исключаю, например, некие эксперименты, которые там могут проводиться в условиях повышенной радиации, в условиях малой гравитации - могут представлять интерес и для военных.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что планы Соединённых Штатов по высадке людей на Луну могут являться «ширмой» для проведения неких операций.

Рогозин назвал планы США по высадке на Луну «ширмой»

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