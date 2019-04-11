Политика
Рогозин назвал планы США по высадке на Луну «ширмой»RT на русском 02:49
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что планы Соединённых Штатов по высадке людей на Луну могут являться «ширмой» для проведения неких операций.
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Не думаю, что есть военные интересы на Луне. Хотя не исключаю, например, некие эксперименты, которые там могут проводиться в условиях повышенной радиации, в условиях малой гравитации - могут представлять интерес и для военных.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 05:30
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