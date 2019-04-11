Рогозин назвал планы США по высадке на Луну «ширмой»RT на русском 02:49

Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас такого рода операции в космосе являются некой ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что планы Соединённых Штатов по высадке людей на Луну могут являться «ширмой» для проведения неких операций.

Рогозин назвал планы США по высадке на Луну «ширмой»

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