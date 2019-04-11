Политика
Рогозин назвал планы США по высадке на Луну «ширмой»RT на русском 02:49
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что планы Соединённых Штатов по высадке людей на Луну могут являться «ширмой» для проведения неких операций.
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Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас такого рода операции в космосе являются некой ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским.
— Дмитрий Рогозин, российский политикРБК 03:50
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