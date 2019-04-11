Политика
Рогозин назвал цель высадки американцев на ЛунеИзвестия 05:04
Американцы возвращаются на Луну для выполнения задач военного характера, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По словам руководителя госкорпорации, он не понимает, зачем снова возвращаться к реализации лунной программы, если астронавты США уже были на Луне.
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Не думаю, что есть военные интересы на Луне. Хотя не исключаю, например, некие эксперименты, которые там могут проводиться в условиях повышенной радиации, в условиях малой гравитации - могут представлять интерес и для военных.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 05:30
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