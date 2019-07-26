Информационная атака на "Роскосмос" обошлась ее заказчикам в два миллиона долларов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Выступая в ЦНИИмаш, он напомнил, что среди негативных публикаций были в том числе и оскорбительные.

с чего всё началось

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что нашел заказчиков информационной атаки на себя. По его словам, появление негативных публикаций в Telegram-каналах и СМИ было связано с уголовными делами, возбужденными в связи с нарушениями при строительстве космодрома Восточный.

Рогозин нашел заказчиков негативных публикаций о себе

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