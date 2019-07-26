Политика
Рогозин нашел заказчиков негативных публикаций о себеИзвестия 09:31
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что нашел заказчиков информационной атаки на себя. По его словам, появление негативных публикаций в Telegram-каналах и СМИ было связано с уголовными делами, возбужденными в связи с нарушениями при строительстве космодрома Восточный.
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с чего всё началось
Информационная атака на "Роскосмос" обошлась ее заказчикам в два миллиона долларов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Выступая в ЦНИИмаш, он напомнил, что среди негативных публикаций были в том числе и оскорбительные.РИА Новости05:05
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:03, Вашингтон
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Певицу Аниту Цой увезли в больницу с фестиваля «Жара»
Певицу Аниту Цой госпитализировали с фестиваля «Жара». По словам очевидцев, лежащую на полу исполнительницу забрали на носилках из VIP-зоны.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Китае десятилетний школьник случайно нашел 11 яиц динозавров
Десятилетний житель провинции Гуандун случайно обнаружил кладку яиц динозавров.
Обновлено в 09:33
Происшествия
На Трубной площади задержаны четверо активистов, которые раздавали листовки с информацией о завтрашнем митинге
Ранее сообщалось, что возле метро "Выхино" была задержана раздающая листовки девушка.
Обновлено в 14:31
Происшествия
58 человек ранены в результате стрельбы израильских военных в Газе
Израильские солдаты в пятницу открыли огонь по участникам "марша возвращения" в секторе Газа. В результате пострадали не менее 58 человек.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Политика
Эрдоган сообщил о планах Турции по использованию С-400
Обновлено в 07:24
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Баку
Обновлено в 14:30
Политика
На Украине объявили окончательные результаты выборов в Раду
Обновлено в 03:11
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» в матче РПЛ
Лидер чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" в гостевом матче третьего тура проиграл московскому "Динамо", потеряв первые очки в сезоне.
Обновлено в 14:55
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) отвечает за борьбу с терроризмом, экстремизмом и контроль за органами власти.
Обновлено в 11:40
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Петербурге двое туристов из Китая избили россиянку в очереди в музей
Двое туристов из Китая избили девушку, стоявшую в очереди в музее-заповеднике "Царское Село", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управления вневедомственной охраны войск (УВО) национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:12
Наука
Скрученный графен превратили в аномальный магнит
Обновлено в 12:02
Футбол
Эсекьель Понсе: «Хочу забивать как можно больше»
Хотел бы всегда выигрывать, потому что, когда проигрываешь, чувствуешь себя плохо, а когда выигрываешь – наоборот.
Обновлено в 13:34
Футбол
Гильерме и Фернандес приняли участие в баттле по русским скороговоркам
Два уроженца Бразилии, которые получили российское гражданство и выступают за сборную России, соревновались в умении произносить скороговорки на русском.
Обновлено в 12:51
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Футбол
Пюэль может стать главным тренером «Нанта»
"Нант" заинтересован в том, чтобы пригласить на пост главного тренера Клода Пюэля.
Обновлено в 14:37
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Политика
Молдавия намерена добиваться от России скидки на газ
Президент Молдавии Игорь Додон надеется добиться скидки на российский газ в 25-30%, учитывая, что республика является наблюдателем при ЕАЭС.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские.
Обновлено в 13:13
Политика
Россия отреагировала на скандал со шпионом ГРУ в Австрии
Вопрос о предполагаемом шпионе ГРУ в Австрии давно исчерпан, и по существу по этой теме Австрии с Россией говорить не о чем.
Обновлено в 13:56
Общество
КГИОП проверит самовольные работы на фасаде дома, где жил Рубинштейн
КГИОП проверит законность работ на фасаде дома-памятника по Загородному проспекту, где жил композитор Антон Рубинштейн, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 13:33
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира
Обновлено в 14:39
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59