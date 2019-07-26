Политика
Рогозин нашел заказчиков негативных публикаций о себеИзвестия 09:31
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что нашел заказчиков информационной атаки на себя. По его словам, появление негативных публикаций в Telegram-каналах и СМИ было связано с уголовными делами, возбужденными в связи с нарушениями при строительстве космодрома Восточный.
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с чего всё началось
Информационная атака на "Роскосмос" обошлась ее заказчикам в два миллиона долларов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Выступая в ЦНИИмаш, он напомнил, что среди негативных публикаций были в том числе и оскорбительные.РИА Новости05:05
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:34, Вашингтон
Политика
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Президент США Дональд Трамп высказался в адрес Fox News после публикации СМИ опроса ожиданий американцев относительно будущего президента страны.
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