Политика

Рогозин нашел заказчиков негативных публикаций о себеИзвестия 09:31

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что нашел заказчиков информационной атаки на себя. По его словам, появление негативных публикаций в Telegram-каналах и СМИ было связано с уголовными делами, возбужденными в связи с нарушениями при строительстве космодрома Восточный.
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с чего всё началось

Рогозин раскрыл подробности информационной атаки на «Роскосмос»

Информационная атака на "Роскосмос" обошлась ее заказчикам в два миллиона долларов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Выступая в ЦНИИмаш, он напомнил, что среди негативных публикаций были в том числе и оскорбительные.
РИА Новости05:05

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Рогозина заказали за два миллиона долларов

Вести.Ru05:48

Рогозин считает, что негативные статьи о космической отрасли были заказными

Коммерсантъ06:48

«Как корова языком слизнула». Рогозин заявил, что нашел заказчика негативных публикаций о себе

Фонтанка.Ру06:20

«Нашел заказчика — и как корова языком слизнула»: Рогозин рассказал о победе над клеветой про себя

Новая газета06:03

На оскорбления Рогозина потратили два миллиона долларов

URA.Ru05:45

Рогозин: негативные публикации в адрес Роскосмоса и отрасли стоили около $2 млн

ТАСС05:36

Рогозин раскрыл подробности информационной атаки на «Роскосмос»

РИА Новости05:05
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:34, Вашингтон
Политика

Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами

В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
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Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
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«Реал» осуществил шестой летний трансфер

Соро станет шестым новичком «Реала» текущим летом после Эдена Азара, Луки Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.
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Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия

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Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
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Общество

Роскачество дало советы по сбору грибов

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МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве

Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.
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Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Политика

Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа

Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.
Обновлено в 07:48
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Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на парад

Обновлено вчера в 04:38
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СМИ: Шюррле согласился на переход в «Спартак»

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Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

Обновлено в 15:20
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Баку

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Футбол

«Ювентус» сыграл вничью со звёздами чемпионата Кореи

Туринский "Ювентус" сыграл вничью со звёздами чемпионата Республики Кореи.
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Политика

Байден обогнал Трампа в опросе о будущем президенте США

Президент США Дональд Трамп высказался в адрес Fox News после публикации СМИ опроса ожиданий американцев относительно будущего президента страны.
Обновлено в 15:14
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В Петербурге двое туристов из Китая избили россиянку в очереди в музей

Обновлено в 11:12
Политика

Голикова рассказала о дефиците врачей в первичном звене

«Основная часть людей, основная часть населения, миллионы людей идут, прежде всего, в первичное звено здравоохранения – в районные поликлиники, кстати говоря, в межрайонные поликлиники и больницы», - подчеркнул в ходе встречи глава государства.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

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Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
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Стали известны футболисты, которые появятся на обложке FIFA 20

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Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено в 13:02
Политика

МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве

«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
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В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине

Прохожие обнаружили на обочине дороги в Казани годовалую девочку, сообщили в управлении МВД по Казани.
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Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

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Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Суд запретил бывшему футболисту сборной России и московского "Локомотива" Дмитрию Тарасову выезд за границу.
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ЦИК Украины представила итоговые данные по выборам в Верховную раду

Напомним, что внеочередные парламентские выборы состоялись на Украине 21 июля.
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Pixel 3A помогли Google удвоить продажи смартфонов

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Лавров выступил на встрече глав МИД БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
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Оскар заявил, что провел переговоры с «Миланом» и «Интером»

Полузащитник китайского клуба "Шанхай СИПГ" Оскар заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 13:59
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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