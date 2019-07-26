Информационная атака на "Роскосмос" обошлась ее заказчикам в два миллиона долларов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Выступая в ЦНИИмаш, он напомнил, что среди негативных публикаций были в том числе и оскорбительные.

с чего всё началось

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что нашел заказчиков информационной атаки на себя. По его словам, появление негативных публикаций в Telegram-каналах и СМИ было связано с уголовными делами, возбужденными в связи с нарушениями при строительстве космодрома Восточный.

Рогозин нашел заказчиков негативных публикаций о себе

Политика Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.

Политика Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.

Футбол «Реал» осуществил шестой летний трансфер Соро станет шестым новичком «Реала» текущим летом после Эдена Азара, Луки Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.

Общество Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Политика МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Политика Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.

Политика Байден обогнал Трампа в опросе о будущем президенте США Президент США Дональд Трамп высказался в адрес Fox News после публикации СМИ опроса ожиданий американцев относительно будущего президента страны.

Политика Голикова рассказала о дефиците врачей в первичном звене «Основная часть людей, основная часть населения, миллионы людей идут, прежде всего, в первичное звено здравоохранения – в районные поликлиники, кстати говоря, в межрайонные поликлиники и больницы», - подчеркнул в ходе встречи глава государства.

Футбол Стали известны футболисты, которые появятся на обложке FIFA 20 Компания Electronic Arts сообщила, что лицами обложек FIFA 20 станут Эден Азар и Вирджил ван Дейк.

Политика Кличко сравнил Зеленского с Януковичем Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.

Политика МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве «Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.

Происшествия В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине Прохожие обнаружили на обочине дороги в Казани годовалую девочку, сообщили в управлении МВД по Казани.

Общество Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу Суд запретил бывшему футболисту сборной России и московского "Локомотива" Дмитрию Тарасову выезд за границу.

Гаджеты Pixel 3A помогли Google удвоить продажи смартфонов Общий объем продаж устройств Pixel во 2-м квартале вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.