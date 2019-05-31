Рогозин намерен «пободаться» с США на рынке космических запусковRuposters.ru 06:29

Новая российская ракета среднего класса "Союз-5" будет нацелена на захват коммерческого рынка, Россия с ней сможет "пободаться" со Штатами, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

с чего всё началось

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова "пободаться" с Соединенными Штатами на рынке космических запусков. Таким образом он прокомментировал решение Пентагона с 2023 года запретить использование услуг российских компаний для коммерческих пусков.

Рогозин намерен «пободаться» с США на рынке космических запусков

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