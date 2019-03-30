Политика

Рогозин на украинском описал самолет «не для олигархов»Вести.Ru 06:56

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил подписчику в своем микроблоге на украинском языке.
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Рогозин на украинском описал самолет «не для олигархов»

Вести.Ru06:56

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета для космонавтов

РИА Новости05:30

Рогозин по‐украински ответил на критику нового самолета

Телеканал 360°06:13

Рогозин на украинском ответил на критику дизайна самолёта для космонавтов

Life.ru06:02

Рогозин ответил на критику по-украински

News.ru05:54

Рогозин на украинском языке ответил на критику дизайна самолета для космонавтов

Московский Комсомолец06:34

Рогозин по-украински защитил самолеты с «убогими» каютами для космонавтов

URA.Ru07:12
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Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове

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Обновлено вчера в 13:22
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Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
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В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя

В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
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Мощный ураган в Архангельске снес светофоры, крыши и автомобили

Сильный ветер срывал кровли домов, крушил окна, валил рекламные щиты, заборы, опоры электросети и светофоры.
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Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Краснодаре горит мебельный склад

Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
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В сериале «Новый папа» роль папамобиля исполнит УАЗ

В "Новом папе" главную роль сыграет Джон Малкович. Премьера запланирована на ноябрь 2019 года.
Обновлено вчера в 03:23
Общество

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено в 05:21
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика

Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео

ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Новый самолет Ил-112В совершил первый полет

Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
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В суд США поступили документы о депортации Марии Бутиной

Обновлено вчера в 17:20
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В Петербурге эвакуировали 18 торговых центров и пять вокзалов

Было эвакуировано 5 тысяч человек. Накануне в Петербурге искали бомбы в 18 торговых центрах и на пяти вокзалах.
Обновлено в 05:15
Футбол

Молодёжка «Ростова» обыграла «Урал»

В первом субботнем матче 21-го тура Молодёжного первенства России "Ростов" играл с "Уралом".
Обновлено в 06:53
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол

Дриусси: совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат России

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси считает, что покинул «Ривер Плейт» слишком рано.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтрё, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 06:02
Наука

Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено вчера в 05:30
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Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао

Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.
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Обновлено в 06:57
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Динамо — Локомотив 0:0 (1-й тайм)

Обновлено в 03:32
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Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
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Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

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Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по Венесуэле

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что американская сторона не обращалась к России по вопросу организации телефонного разговора с президентом страны Владимиром Путиным по поводу ситуации в Венесуэле.
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Корешков нанес поражение американцу Майку Джасперу в рамках турнира Bellator 219, проходившего в городе Темекула (штат Калифорния, США).
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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