Политика
Рогозин на украинском описал самолет «не для олигархов»Вести.Ru 06:56
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил подписчику в своем микроблоге на украинском языке.
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Рогозин на украинском языке ответил на критику дизайна самолета для космонавтов
Московский Комсомолец06:34
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Политика
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко
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Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля
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В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
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Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
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Мощный ураган в Архангельске снес светофоры, крыши и автомобили
Сильный ветер срывал кровли домов, крушил окна, валил рекламные щиты, заборы, опоры электросети и светофоры.
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В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
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Авто
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В "Новом папе" главную роль сыграет Джон Малкович. Премьера запланирована на ноябрь 2019 года.
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В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
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Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
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Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово
Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
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Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Политика
В суд США поступили документы о депортации Марии Бутиной
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
В Петербурге эвакуировали 18 торговых центров и пять вокзалов
Было эвакуировано 5 тысяч человек. Накануне в Петербурге искали бомбы в 18 торговых центрах и на пяти вокзалах.
Обновлено в 05:15
Футбол
Молодёжка «Ростова» обыграла «Урал»
В первом субботнем матче 21-го тура Молодёжного первенства России "Ростов" играл с "Уралом".
Обновлено в 06:53
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 09:36
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Дриусси: совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат России
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси считает, что покинул «Ривер Плейт» слишком рано.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтрё, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 06:02
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено вчера в 05:30
Единоборства
Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао
Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.
Обновлено в 05:18
Футбол
«Енисей» завершил матч с «Рубином» ничьей
Обновлено в 06:57
Футбол
Динамо — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 03:32
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по Венесуэле
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что американская сторона не обращалась к России по вопросу организации телефонного разговора с президентом страны Владимиром Путиным по поводу ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 06:18
Единоборства
Корешков одолел Джаспера на турнире Bellator 219
Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Корешков нанес поражение американцу Майку Джасперу в рамках турнира Bellator 219, проходившего в городе Темекула (штат Калифорния, США).
Обновлено в 01:21