Общество
Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин публично извинился за то, что видеозапись испытаний технологии жидкостного дыхания с участием лабораторной таксы попали в телеэфир и стали предметом общественных дискуссий.
Российская газета15:33
Собака жива, дай бог всем так жить, как Николас живет. Кормят регулярно, ни о чем не думает плохом, все хорошо. По линии Фонда перспективных исследований все эксперименты с лабораторными животными закончились хорошо, я проверял сам.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 14:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 21:41, Ашберн
Здоровье
Минздрав посоветовал россиянам не злоупотреблять колбасой
Минздрав России рекомендует не злоупотреблять колбасой, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 21:12
Погода
В Гватемале тысячи людей эвакуированы из-за извержения вулкана Фуэго
Разрушительное извержение вулкана Фуэго произошло в июне 2018 года. 27 июля сообщалось, что жертвами происшествия стали 156 человек.
Обновлено в 21:05
Общество
«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях
Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.
Обновлено в 21:10
Транспорт
В Москве появилась первая двойная выделенная полоса
Первая в Москве двойная выделенная полоса появилась у Политехнического музея, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Обновлено в 20:40
Транспорт
СМИ сообщили о росте числа аварий с такси в Москве на 50% за год
Каждая десятая авария в Москве происходит с участием легкового такси, при этом число таких ДТП выросло на 50% за год.
Обновлено в 21:37
Общество
В Швеции создан новый Нобелевский комитет по литературе
Обновлено в 20:51
Общество
Немецкий журнал назвал российских женщин «сильным полом»
Более здоровый образ жизни, целеустремленность и сила духа позволяют прийти к выводу, что именно женщины в России представляют собой "сильный пол", об этом говорится в редакционной статье в немецком журнале Eurasisches Mаgazin.
Обновлено в 21:34
Погода
Заморозки ожидаются в столичном регионе к концу недели
Обновлено в 19:10
Погода
В Испании из-за шторма затопило большинство популярных курортов
Большинство популярных курортов Испании, в числе которых остров Тенерифе и Балеарские острова, затоплены из-за сильнейшего шторма, сообщает издание El Confidencial.
Обновлено в 21:08
Общество
В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
С января 2019 года в России вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, сообщили РИА Новости в Фонде социального страхования (ФСС).
Обновлено в 21:11
Общество
ФТС напомнила об уголовном наказании за контрабанду часов из золота
Федеральная таможенная служба сообщила о том, что контрабанда изделий из драгоценных металлов на сумму более 1 млн руб. с 24 ноября станет уголовным преступлением.
Обновлено в 21:11
Религия
Патриарху Кириллу исполняется 72 года
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во вторник, 20 ноября, исполняется 72 года.
Обновлено в 18:17
Общество
В РЖД показали интерьер новых плацкартных вагонов
Обновлено в 21:00
Транспорт
Власти Москвы не планируют сносить монорельс
Власти Москвы планировали переоборудовать часть монорельсовой эстакады, которая частично дублирует трамвайную линию на улице Академика Королева, в трамвайные пути.
Обновлено в 09:52
Общество
Nikkei: Карлос Гон использовал средства Nissan для покупки элитного жилья за рубежом
Арестованный в понедельник по подозрению в мошенничестве глава японского автоконцерна Nissan Карлос Гон использовал средства этой компании для покупки себе элитного жилья за рубежом.
Обновлено в 21:08