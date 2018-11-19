Общество

Рогозин извинился за видео с экспериментом над таксой
Российская газета
15:33

Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин публично извинился за то, что видеозапись испытаний технологии жидкостного дыхания с участием лабораторной таксы попали в телеэфир и стали предметом общественных дискуссий.
Российская газета15:33
Дмитрий Рогозин
Собака жива, дай бог всем так жить, как Николас живет. Кормят регулярно, ни о чем не думает плохом, все хорошо. По линии Фонда перспективных исследований все эксперименты с лабораторными животными закончились хорошо, я проверял сам.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 14:05

Подробнее о событии

Рогозин извинился за видео с «утопленной» ради опытов собакой

URA.Ru15:58

Рогозин извинился за видео с экспериментом над таксой

Российская газета15:33

Рогозин рассказал о судьбе «утопленной» в 2017 году таксы

Вести.Ru14:44

Рогозин рассказал о жизни своей таксы, которую «топили» в 2017 году

ТАСС14:05

Рогозин извинился за публикацию видео опытов с таксой

РБК12:37

Дмитрий Рогозин сожалеет о распространении видеозаписи с экспериментами над собакой

Эхо Москвы12:32

Рогозин рассказал о судьбе таксы, которую «топили» при нем в 2017 году

РИА Новости12:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 21:41, Ашберн
Здоровье

Минздрав посоветовал россиянам не злоупотреблять колбасой

Минздрав России рекомендует не злоупотреблять колбасой, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 21:12
Погода

В Гватемале тысячи людей эвакуированы из-за извержения вулкана Фуэго

Разрушительное извержение вулкана Фуэго произошло в июне 2018 года. 27 июля сообщалось, что жертвами происшествия стали 156 человек.
Обновлено в 21:05
Общество

«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях

Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.
Обновлено в 21:10
Транспорт

В Москве появилась первая двойная выделенная полоса

Первая в Москве двойная выделенная полоса появилась у Политехнического музея, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Обновлено в 20:40
Транспорт

СМИ сообщили о росте числа аварий с такси в Москве на 50% за год

Каждая десятая авария в Москве происходит с участием легкового такси, при этом число таких ДТП выросло на 50% за год.
Обновлено в 21:37
Общество

В Швеции создан новый Нобелевский комитет по литературе

Обновлено в 20:51
Общество

Немецкий журнал назвал российских женщин «сильным полом»

Более здоровый образ жизни, целеустремленность и сила духа позволяют прийти к выводу, что именно женщины в России представляют собой "сильный пол", об этом говорится в редакционной статье в немецком журнале Eurasisches Mаgazin.
Обновлено в 21:34
Погода

Заморозки ожидаются в столичном регионе к концу недели

Обновлено в 19:10
Погода

В Испании из-за шторма затопило большинство популярных курортов

Большинство популярных курортов Испании, в числе которых остров Тенерифе и Балеарские острова, затоплены из-за сильнейшего шторма, сообщает издание El Confidencial.
Обновлено в 21:08
Общество

В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком

С января 2019 года в России вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, сообщили РИА Новости в Фонде социального страхования (ФСС).
Обновлено в 21:11
Общество

ФТС напомнила об уголовном наказании за контрабанду часов из золота

Федеральная таможенная служба сообщила о том, что контрабанда изделий из драгоценных металлов на сумму более 1 млн руб. с 24 ноября станет уголовным преступлением.
Обновлено в 21:11
Религия

Патриарху Кириллу исполняется 72 года

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во вторник, 20 ноября, исполняется 72 года.
Обновлено в 18:17
Общество

В РЖД показали интерьер новых плацкартных вагонов

Обновлено в 21:00
Транспорт

Власти Москвы не планируют сносить монорельс

Власти Москвы планировали переоборудовать часть монорельсовой эстакады, которая частично дублирует трамвайную линию на улице Академика Королева, в трамвайные пути.
Обновлено в 09:52
Общество

Nikkei: Карлос Гон использовал средства Nissan для покупки элитного жилья за рубежом

Арестованный в понедельник по подозрению в мошенничестве глава японского автоконцерна Nissan Карлос Гон использовал средства этой компании для покупки себе элитного жилья за рубежом.
Обновлено в 21:08
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. Доктор философских наук, доктор технических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное