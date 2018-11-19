Собака жива, дай бог всем так жить, как Николас живет. Кормят регулярно, ни о чем не думает плохом, все хорошо. По линии Фонда перспективных исследований все эксперименты с лабораторными животными закончились хорошо, я проверял сам.

Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин публично извинился за то, что видеозапись испытаний технологии жидкостного дыхания с участием лабораторной таксы попали в телеэфир и стали предметом общественных дискуссий.

Рогозин извинился за видео с экспериментом над таксой

Здоровье Здоровье В Минздраве не поддержали введение акциза на колбасу Ранее источники газеты «Известия» сообщали, что Минздрав поддержал предложение Экспертного совета при правительстве ввести акциз на колбасу, сосиски и бекон.

Общество Общество «Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.

Транспорт Транспорт В Москве появилась первая двойная выделенная полоса Первая в Москве двойная выделенная полоса появилась у Политехнического музея, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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