Общество

Рогозин извинился за видео с экспериментом над таксой
Российская газета
15:33

Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин публично извинился за то, что видеозапись испытаний технологии жидкостного дыхания с участием лабораторной таксы попали в телеэфир и стали предметом общественных дискуссий.
Российская газета15:33
Дмитрий Рогозин
Собака жива, дай бог всем так жить, как Николас живет. Кормят регулярно, ни о чем не думает плохом, все хорошо. По линии Фонда перспективных исследований все эксперименты с лабораторными животными закончились хорошо, я проверял сам.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 14:05

Подробнее о событии

Рогозин извинился за видео с экспериментом над таксой

Российская газета15:33

Рогозин рассказал о судьбе «утопленной» в 2017 году таксы

Вести.Ru14:44

Рогозин рассказал о жизни своей таксы, которую «топили» в 2017 году

ТАСС14:05

Рогозин извинился за видео с «утоплением» таксы

Газета.Ru14:55

Рогозин извинился за публикацию видео опытов с таксой

РБК12:37

Дмитрий Рогозин сожалеет о распространении видеозаписи с экспериментами над собакой

Эхо Москвы12:32

Рогозин рассказал о судьбе таксы, которую «топили» при нем в 2017 году

РИА Новости12:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Здоровье

В Минздраве не поддержали введение акциза на колбасу

Ранее источники газеты «Известия» сообщали, что Минздрав поддержал предложение Экспертного совета при правительстве ввести акциз на колбасу, сосиски и бекон.
Обновлено в 17:29
Общество

«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях

Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.
Обновлено в 18:25
Транспорт

В Москве появилась первая двойная выделенная полоса

Первая в Москве двойная выделенная полоса появилась у Политехнического музея, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Обновлено в 17:46
Общество

В РЖД показали интерьер новых плацкартных вагонов

Обновлено в 17:20
Общество

В Швеции создан новый Нобелевский комитет по литературе

Шведская академия совместно с Нобелевским фондом приняла решение о создании нового Нобелевского комитета по литературе.
Обновлено в 16:41
Общество

В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком

С января 2019 года в России вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, сообщили РИА Новости в Фонде социального страхования (ФСС).
Обновлено в 18:05
Религия

Патриарху Кириллу исполняется 72 года

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во вторник, 20 ноября, исполняется 72 года.
Обновлено в 18:17
Погода

В Испании из-за шторма затопило большинство популярных курортов

Большинство популярных курортов Испании, в числе которых остров Тенерифе и Балеарские острова, затоплены из-за сильнейшего шторма, сообщает издание El Confidencial.
Обновлено в 14:49
Погода

Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве

Синоптики предупредили жителей столицы о сильном ветре в городе в среду и четверг, 21 и 22 ноября.
Обновлено в 13:22
Общество

Вузы запустили новогоднюю акцию для детей соотечественников в Сирии

Студенты СКФУ выступили с предложением к российским вузам собрать средства на новогодние подарки для детей наших соотечественников в Сирии и купить на них подарки.
Обновлено в 18:31
Общество

В Риме запретили наряжаться центурионом

В соответствии со вступившим в силу новым законом в Риме запрещено пить в ночное время, купаться в фонтанах, а также наряжаться центурионом, сообщает The Loсal.
Обновлено в 17:34
Транспорт

Власти Москвы не планируют сносить монорельс

Обновлено в 09:52
Общество

ФТС напомнила об уголовном наказании за контрабанду часов из золота

Федеральная таможенная служба сообщила о том, что контрабанда изделий из драгоценных металлов на сумму более 1 млн руб. с 24 ноября станет уголовным преступлением.
Обновлено в 15:39
Общество

Волгоградская школьница установила рекорд России по подтягиванию

Обновлено в 13:45
Транспорт

ВЦИОМ: россияне назвали самый опасный вид транспорта

Самым опасным видом транспорта, по мнению россиян, являются маршрутки.
Обновлено в 15:57
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. Доктор философских наук, доктор технических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное