Общество
Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин публично извинился за то, что видеозапись испытаний технологии жидкостного дыхания с участием лабораторной таксы попали в телеэфир и стали предметом общественных дискуссий.
Российская газета15:33
Собака жива, дай бог всем так жить, как Николас живет. Кормят регулярно, ни о чем не думает плохом, все хорошо. По линии Фонда перспективных исследований все эксперименты с лабораторными животными закончились хорошо, я проверял сам.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 14:05
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