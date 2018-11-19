Общество
Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин публично извинился за то, что видеозапись испытаний технологии жидкостного дыхания с участием лабораторной таксы попали в телеэфир и стали предметом общественных дискуссий.
Российская газета15:33
Собака жива, дай бог всем так жить, как Николас живет. Кормят регулярно, ни о чем не думает плохом, все хорошо. По линии Фонда перспективных исследований все эксперименты с лабораторными животными закончились хорошо, я проверял сам.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 14:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Здоровье
В Минздраве не поддержали введение акциза на колбасу
Ранее источники газеты «Известия» сообщали, что Минздрав поддержал предложение Экспертного совета при правительстве ввести акциз на колбасу, сосиски и бекон.
Обновлено в 16:19
Общество
«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях
Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.
Обновлено в 16:14
Общество
Новые плацкартные вагоны показали изнутри
В интернете появилось видео, снятое изнутри новых плацкартных вагонов.
Обновлено в 16:24
Общество
В Швеции создан новый Нобелевский комитет по литературе
Обновлено в 16:41
Общество
В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
С января 2019 года в России вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, сообщили РИА Новости в Фонде социального страхования (ФСС).
Обновлено в 14:57
Транспорт
В Москве появилась первая двойная выделенная полоса
Первая в Москве двойная выделенная полоса появилась у Политехнического музея, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Обновлено в 16:14
Погода
В Испании из-за шторма затопило большинство популярных курортов
Большинство популярных курортов Испании, в числе которых остров Тенерифе и Балеарские острова, затоплены из-за сильнейшего шторма, сообщает издание El Confidencial.
Обновлено в 14:49
Общество
Выставка «Пикассо & Хохлова» открывается в Пушкинском музее
Жизнь с Пикассо Выставка разделена на 11 разделов: "Муза и модель", "Меланхолия", "Смена декораций", "Материнство", "Поль", "На экране", "Корриды и распятия", "Эрос и Танатос" и др.
Обновлено в 16:50
Погода
Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве
Синоптики предупредили жителей столицы о сильном ветре в городе в среду и четверг, 21 и 22 ноября.
Обновлено в 13:22
Общество
ФТС напомнила об уголовном наказании за контрабанду часов из золота
Федеральная таможенная служба сообщила о том, что контрабанда изделий из драгоценных металлов на сумму более 1 млн руб. с 24 ноября станет уголовным преступлением.
Обновлено в 15:39
Транспорт
Россияне назвали самый опасный вид транспорта
Почти половина россиян — 47% — назвали самым опасным видом транспорта маршрутные такси.
Обновлено в 15:57
Транспорт
Власти Москвы не планируют сносить монорельс
Власти Москвы планировали переоборудовать часть монорельсовой эстакады, которая частично дублирует трамвайную линию на улице Академика Королева, в трамвайные пути.
Обновлено в 09:52
Общество
Волгоградская школьница установила рекорд России по подтягиванию
Десятилетняя школьница Виктория Горбачева из Волгоградской области попала в Книгу рекордов России, подтянувшейся на перекладине 31 раз за одну минуту.
Обновлено в 13:45
Общество
Прокуратура потребовала запретить игру про теракты в школах
Обновлено в 13:33
Общество
В Тюмени чиновница представила пирожные с лицами семьи Николая II
В Тюмени холдинг «Максим» представил на ежегодном мероприятии «Большой десертный бал» пирожные с изображениями членов семьи последнего русского императора Николая II.
Обновлено в 10:58