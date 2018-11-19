Политика

Рогозин извинился за видео опытов над таксой
Lenta.ru
13:30

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин извинился за публикацию видео опытов над псом Николосом, которого поместили в кислородосодержащую жидкость.
Lenta.ru13:30
Дмитрий Рогозин
Собака жива, дай бог всем так жить, как Николас живет. Кормят регулярно, ни о чем не думает плохом, все хорошо. По линии Фонда перспективных исследований все эксперименты с лабораторными животными закончились хорошо, я проверял сам.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 14:05

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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. Доктор философских наук, доктор технических наук.
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